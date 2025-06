Bosih nog se je na Vovar odpravil tudi 101-letni Franc (FOTO)

Pri domačiji Jožeta Sodnika v vasi Gozd nad Kamnikom so se v soboto že precej zgodaj zjutraj začeli zbirati bosonogi pohodniki, namenjeni na 940 metrov visok Vovar. Pohod sta organizirala društvo Dogodek Kamnik – sekcija Bosonogi in PGD Gozd ter za udeležence pripravila usmerjevalne table z napisi, prav tako je vsak udeleženec ob prihodu doživel lep sprejem ob zvokih godbe iz Vodic.

Dogodka se je v lepem in sončnem vremenu udeležilo rekordnih 167 bosonogih iz številnih slovenskih krajev, največ iz kamniške, komendske, domžalske in cerkljanske občine ter Ivančne Gorice. Ob prijavi so vsi prejeli spominsko majico z logotipom bosonogih.

Pred odhodom so udeležence pozdravili organizator Pavel Žvelc, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec in predsednik KS Črna in PGD Gozd Simon Golob, blagoslovil pa jih je župnik Pavel Pibernik ter jim zaželel, da bi v prijateljski družbi na poti uživali, brez večjih težav premagali 5,5 kilometra dolgo pot in se vrnili brez poškodb. Vse to jim je tudi uspelo.

Okusni golaž za pohodnike FOTO: Janez Kuhar

Na vrhu Vovarja je župnik Pibernik blagoslovil novi križ in leseno hiško, ki jo uporabljajo kot zavetišče. Leseni križ so nedavno postavili v zahvalo, ker vihar, ki je pred dvema letoma pustošil po vrhu Vovarja, ni poškodoval vasi Gozd.

Po blagoslovu križa so se bosonogi vpisali v knjigo pohodnikov, pozvonili na zvon želja za srečo v ljubezni, zdravje in mir. Lahkotno sta stopala najmlajša udeleženca pohoda, štiriletna Liam Rezar in Tinkara Piskar, dobro razpoložena pa sta bila tudi najstarejša pohodnika: 84-letna Jožica Klemenčič in 101-letni Franc Primožič. Sicer še vedno kolesari in na teden prevozi okoli 100 kilometrov, pozimi pa veliko smuča.

Med udeleženci na jubilejnem desetem pohodu so bili biatlonec Andrej Lanišek iz Kamnika, 73-letni Tone Sušnik iz Mekinj pri Kamniku, ki je imel največje brke, pa Lojze Špruk iz Gozda, sicer pastir na Gojški planini, kjer se pase okoli 300 glav živine, ter Ivan Hribar iz Kamnika, ki je z igranjem na harmoniko poskrbel za prijetno vzdušje. Prišle so tudi medicinske sestre iz UKC Ljubljana in Ciriusa iz Kamnika, pri zelo uspešni izvedbi pohoda pa so sodelovali še krajani in gasilci vasi Gozd.

V lesenem koritu so si umili noge

Pohodniki so si po naporih tega dne lahko umili noge kar v lesenem koritu, pri čemer so najbolj uživali otroci, prav tako so se udeleženci razveselili okusnega golaža in torte. Okrepčali so se lahko z okusnim golažem, ki so ga pripravili v Gostišču Črnivec 902.

Krožna pot je bila primerna tudi za najmlajše.

Letošnja krožna pot je bila primerna tudi za najmlajše. Za zdravstveno oskrbo so bili zadolženi Lado Osolnik, Špela Golob, Dani Ušej in Andreja Kern, s seboj so imeli prvo pomoč in defibrilator, a na srečo ju niso potrebovali. Za 101-letnika Franca Primožiča so organizatorji priskrbeli posebno spremstvo, in sicer so za to določili Alenko Kveder.

Kot je povedal Simon Golob, se ob prihodu v vas lepo vidi napredek. Prihodnje leto konec avgusta bodo praznovali 90-letnico delovanja društva. Zadnji pridobitvi sta novo večnamensko gasilsko vozilo, ponosni pa so tudi na prizidek h gasilskemu domu. V načrtu imajo še nakup novega gasilskega kombija.

Letošnji pohodniki FOTO: Janez Kuhar

Po prihodu na cilj je sledilo umivanje nog. FOTO: Janez Kuhar

Pohodnike je pričakala Godba Vodice. FOTO: Janez Kuhar

Družina Jožeta Sodnika, glavnega sponzorja pohoda FOTO: Janez Kuhar