Bosi prepešačili šest kilometrov

78-letni Ivan Mušič je bil z bosonogimi iz Gozda konec avgusta na pohodu na Čatežu ob Savi.

56

se jih je podalo po trasi.

Ana Potočnik je bila najmlajša.

Jože Sodnik je pohvalil organizatorje.

Blejske kremšnite seveda niso manjkale.

Iz Kamnika jih je pripeljal Meteor.

Društvo Dogodek Kamnik, sekcija Bosonogi, ki jo vodi, je v soboto organiziralo prvi Pohod bosonogih okoli Blejskega jezera. Premagati so morali šest kilometrov dolgo pot. Udeležilo se ga je 56 navdušencev iz dvanajstih občin. Zbor in cilj sta bila pred Festivalno dvorano na Bledu, od koder je bil prelep razgled na Blejski otok, župnijsko cerkev sv. Martina in na blejski grad.Med pohodniki sta bila tudi harmonikariz Praproč in, planšar izpod Kamniških planin, videli pa smo tudi slovensko zastavo in zastavo Občine Kamnik. Za Bled so se odločili, ker je prav ta kraj zibelka bosonoge hoje, njen oče pa je bil. Znal je ceniti bosonogo hojo iz zdravilnih in terapevtskih razlogov in ne samo zaradi pomanjkanja materialnih dobrin in s tem tudi čevljev! Stik noge z zemljo ima terapevtski učinek na celo telo. Naredimo si uslugo, ker si izboljšamo moč v nogah, krepimo kosti, izboljšamo držo hrbtenice, pospešimo pretok krvi v telesu, omogočamo boljše ravnotežje, s tem ko absorbiramo zemljino subtilno energijo, stimuliramo refleksne cone, skratka izboljšamo celoten imunski sistem.Blejski županje vsem pohodnikom izrekel dobrodošlico in jim zaželel, da bi v prijateljski družbi na poti uživali in se vrnili brez poškodb. V imenu vseh udeležencev se je županu zahvalil glavni organizator pohoda Pavle Žvelc.iz Društva Dogodek pa je povedala: »Naše korenine segajo šestnajst let nazaj, ko je bil organiziran prvi pohod bosonogih na Šenturško goro, pred šestimi leti smo skupaj bosi začeli osvajati hrib Vovar z 940 metri nadmorske višine.«Tokratna najmlajša udeleženka je bila 28-letnaiz Kranja, najstarejša je bila 78-letnaiz Šenčurja, najstarejši pa 85-letniz Vira pri Domžalah. Nad organizacijo in druženjem so bili navdušeni tudi 81-letniiz Šenčurja,iz Lahovč iniz Praproč. Sklenili so, da se prihodnje leto spet snidejo na Bledu drugo soboto v septembru, prej pa bodo organizirali sedmi pohod na Vovar.