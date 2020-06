Bosi prehodili štiri kilometre in pol (FOTO)

Ob prihodu v dolino je sledilo umivanje nog.

Izboljša zdravje in spomin

Slišali smo, da bosa hoja koristi mladostnikom in starejšim. Ne izboljša samo telesne drže, ampak tudi ravnotežje in koordinacijo. Draženje podplatov, ki so v neposrednem stiku s podlago, spodbuja delovanje možganov in drugih organov, kar izboljša zdravje, spomin in preprečuje prezgodnje staranje.

Blagoslovil jih je župnik Pavel Pibernik.

Najmlajši sta bili dvojčici Tjaša in Adela Trobevšek iz Stahovice.

Najštevilnejša je bila osemčlanska družina Kotnik-Nagode iz Hriba pri Kamniku.

Najstarejša je bila 72-letna Ivica Lončar iz Zaloga pri Cerkljah na Gorenjskem. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

V vasi gozd nad Kamnikom so v soboto zelo uspešno organizirali peti pohod bosonogih na hrib Vovar 940 metrov nad morjem. Kljub slabemu vremenu se ga je udeležilo 134 pohodnikov iz vse Slovenije.»Dočakali smo težko pričakovani preklic strogih omejitev. Čeprav je bilo malo časa, sva se odločila, da organiziramo pohod bosonogih,« sta povedala organizatorjainiz društva Dogodek Kamnik.V soboto so najprej vsakega prijazno sprejeli, podelili majice in postregli izdatno malico, odraslim še šilce domačega. Start in cilj sta bila na domačijiv Gozdu, ki je bil tudi eden od glavnih pokroviteljev dogodka.Udeležence je pozdravil kamniški županin pohvalil organizatorje ter povedal, da se jim bo prihodnje leto bos pridružil. Nato je navzoče blagoslovil župnik, opravil kratek obred in vsem zaželel, da bi v prijateljski družbi na poti uživali in se vrnili brez poškodb. Blagoslov je očitno zalegel, kajti kot je povedal, ki je skrbel za prvo pomoč, so se vsi vrnili brez praske. Premagati so morali štiri kilometre in pol dolgo pot na hrib Vovar. Letošnja krožna pot je nova, primernejša za najmlajše. V lepem vremenu se vidi do Nanosa.Zastavo Bosonogi z Vovarja sta na čelu nosilain. Lahkotno so za njima stopali najmlajši pohodnici, petletni dvojčiciiniz Stahovice, ter najmlajši pohodnikiz Kamnika.Zelo poskočen in dobre volje je bil najstarejši, 84-letniiz Podrečja pri Domžalah. Najstarejša pa je bila letos 72-letnaiz Zaloga pri Cerkljah na Gorenjskem.Posebno nagrado je prejelaiz Kočevske Reke, ki je prišla iz najbolj oddaljenega kraja. Drugič se je bosonog povzpel tudi 52-letniiz Mekinj, ki je imel največje brke. Povedal je, da jih je za jubilejni pohod skrajšal za polovico, zaradi lepšega. Dogodka ni še nikoli izpustila skupina 14 pohodnikov Javnega zavoda RS za transfuzijsko medicino Ljubljana.Na vrhu Vovarja so se vpisali v knjigo pohodnikov, pozvonili na zvon želja in se podali nazaj do Sodnikove domačije, kjer so pripravili golaž in družabno srečanje. A šele potem, ko so si umili noge v koritu s čisto vodo.