Boscarol prodal Pipistrel: znano, kdo bo novi lastnik

Družba Textron iz ameriške zvezne države Kansas je podpisalo dogovor o nakupu ajdovske družbe Pipistrel s podjetji v Sloveniji in Italiji. Textron ob zaključku nakupa načrtuje ustanovitev novega poslovnega segmenta, Textron eAviation, osredotočenega na razvoj trajnostnega letalstva, katerega del bo postal Pipistrel.

Pipistrel bo imel pod okriljem družbe Textron, pod katero spadajo svetovno znane znamke Cessna, Beechcarft in Bell, dostop do veliko širših virov, tehničnega in regulatornega strokovnega znanja ter globalne mreže za prodajo in poprodajno podporo, kar mu bo omogočalo pospešitev razvoja in certifikacije produktov električnega in hibridno-električnega letalstva, so sporočili iz Pipistrela.

Podjetje Textron, ki je tudi samo objavilo sporočilo za javnost o sklenitvi posla, se zavezuje k ohranitvi Pipistrelove blagovne znamke, sedeža družbe, razvoja in raziskav ter proizvodnih kapacitet v Sloveniji in Italiji ter bo dodatno vlagalo v razvoj in proizvodnjo prihodnjih izdelkov družbe Pipistrel.

Boscarol ostaja manjšinski lastnik

Pipistrelov ustanovitelj in izvršni direktor družbe Pipistrel Ivo Boscarol ostaja manjšinski lastnik podjetja in bo še dve leti kot zaslužni predsednik nadaljeval svetovanje in usmerjanje produktnih načrtov ter strategije podjetja.

Pričakovati je, da bo prodaja zaključena v drugem četrtletju tega leta, odvisno od običajnih pogojev sklepanja tovrstnih dogovorov, vključno z regulatornimi odobritvami.