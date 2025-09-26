Boscarol priznal: To so moški, s katerimi je imel težave (VIDEO)

Gost podkasta Supermoč je bil tokrat Ivo Boscarol – podjetnik, vizionar in pionir letalstva. Ustanovitelj Pipistrela je svojo kariero začel v majhni delavnici v Ajdovščini, a jo je z inovacijami na področju ultralahkih in električnih letal popeljal na svetovni zemljevid.

V pogovoru z gostiteljico Petro Kovič je priznal, da je imel v življenju največ težav z alfa samci. »To so ljudje, ki vidijo najprej same sebe, ne sprejemajo kritike in za njimi dolgo ni nič. S takimi ljudmi težko delam in ne bi mogel imeti takšnega šefa.« Njegov pogled na prihodnost je vizionarski in hkrati skrb vzbujajoč: inovacije so gonilo napredka, a brez etike in varnostnih mehanizmov lahko postanejo orodje uničenja.

Boscarol postavlja vprašanje, ki bi ga morala postaviti vsaka družba: smo pripravljeni na posledice lastnih izumov?

Celotnemu podkastu Super moč lahko prisluhnete na povezavi.