Boscarol ostro nad Kordiševo izjavo, povedal tudi, kaj si misli o Janši

V pogovorni oddaji Ena na ena je Uroš Slak tokrat gostil Iva Boscarola. Pred kratkim je v javnosti odjeknila novica, da Boscarol prodaja podjetje Pipistrel za 218 milijonov evrov. V oddaji je komentiral tudi izjavo poslanca Levice Miha Kordiša. »Celo življenje trdo delaš, plačuješ davke in na stara leta životariš s 650 evrov penzije, zato da je vsled davčnih olajšav in proračunskih subvencij oligarh Ivo Boscarol za 218 milijonov bogatejši. Tvoje zgodbe v medijih ni, saj so zahteve po boljših plačah in pokojninah "nerealistične", podpora za "lenuhe" in cokla za "poštene podjetnike", medtem ko si koristnik olajšav in subvencij plačuje piar slikanje širokogrudne, skoraj dobrodelne javne podobe,« je zapisal Kordiš.

Boscarol je dejal, da je definicija oligarha, da ima politično moč in denar naložen varno v tujini: »Po tej definiciji je to prej gospod Kordiš kot jaz. Sam nimam niti politične moči niti denarja v tujini. Verjetno bi bil srečen, če bi Pipistrel prodal za en evro in sledil njegovi viziji Vsi enaki, vsi revni.«

Za Janšo nima slabih besed

Boscarol ni bil nikoli član nobene politične stranke, bil pa je član strateškega sveta, v katerem je sodeloval z Janezom Janšo. Pri njem mu je bilo všeč, da je, čeprav je obramboslovec, državo vodil podjetniško: »Če hočete podjetje peljati dobro, morate vse poslušati in potem, ko je odločitev sprejeta, se morate te odločitve držati. On to zna. Znal se je tudi odločiti za boljšo od slabih rešitev.«

Boscarol meni, da bi bilo mogoče premierju očitati zgolj zamerljivost, saj da ta v politiki nima mesta, a po njegovem mnenju ima ogromno drugih sposobnosti in je zelo pameten.