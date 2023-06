Boscarol novi lastnik nakupovalnega središča v Mariboru

Družba podjetnika Iva Boscarola je v sredo postala nova lastnica nakupovalnega središča Mercator hipermarket Tabor II v Mariboru. Nedavno je podjetje že kupilo poslovne prostore v trgovskem centru City v središču tega mesta.

»V podjetju Boscarol nadaljujemo z investiranjem v različne projekte in dejavnosti, med katerimi imajo pomembno vlogo tudi nepremičnine. Glede na to, da smo lansko jesen že začeli z intenzivnimi vlaganji na območju Ljubljane, smo tokrat prepoznali priložnosti v Mariboru, ki nas je pozitivno navdušil, saj je mesto čedalje lepše urejeno in ima po naših ocenah pomembne razvojne potenciale,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Pojasnili so, da so nedavno kupili 1100 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v trgovskem centru City v središču Maribora, ki jih nameravajo sprva oddajati v najem.

Zdaj so postali lastniki še mnogo bolj dejavnega nakupovalnega središča na Ulici Eve Lovše na Taboru, ki ga je prodajala Nova KBM. »Nakupovalno središče Tabor II v Mariboru spada med tri največja nakupovalna središča v Sloveniji in med pet največjih Mercatorjevih hipermarketov. Nahaja se v strnjenem stanovanjskem naselju Tabor v Mariboru na odlični lokaciji z več glavnimi prometnimi povezavami,« so navedli med razlogi za zanimanje za ta objekt.

Veliko zemljišče

Omenjeni nakupovalni center je bil zgrajen leta 2011 in se razprostira na 41.425 kvadratnih metrov velikem zemljišču. Ima 22.995 kvadratnih metrov uporabnih površin, namenjenih trgovinski, storitveni in gostinski dejavnosti, ter več kot 800 parkirnih mest, od tega 570 v pokriti garaži.

V kompleksu je poleg Mercatorjevega nakupovalnega centra še približno 50 drugih trgovin različnih blagovnih znamk, ponudnikov bančnih in drugih storitev ter več gostinskih lokalov.

»Kompleks nudi tudi nove razvojne priložnosti, saj ima možnost nadgradnje in dozidave treh poslovnih stolpičev,« pravijo v podjetju Boscarol.

Dodali so, da so pred oddajo ponudbe za nakup izvedli anketo med obstoječimi najemniki, kupci ter prebivalci širšega območja, »ki so vsi izkazali zadovoljstvo nad dosedanjim upraviteljem in centrom samim, lokacijo ter ponudbo«. »Pridobljenih je bilo tudi nekaj informacij, kako narediti objekt še bolj privlačen za uporabnike in kakšne dodatne vsebine si želijo,« so navedli.

»V podjetju Boscarol bomo kot novi lastnik nadaljevali dolgoročno pogodbo najema celotnega centra, ki jo je s prejšnjim lastnikom sklenil Mercator. Iskreno se veselimo dolgoročnega uspešnega sodelovanja z vsemi deležniki. Prepričani smo namreč, da bomo s skupnimi močmi uspeli osvežiti sam objekt in vsebine ter upravičiti zaupanje, ki so nam ga izkazali kupci in prebivalci širšega mariborskega območja,« so še sporočili.

Urnik in način obratovanja nakupovalnega središča ostajata nespremenjena.