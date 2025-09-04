Boscarol: Moji kolegi imajo jahte, jaz pa Miss Universe

Za Ivom Boscarolom je uspešno izpeljana prva Miss Universe Slovenije, potem ko je letos presenetil z novico, da je postal lastnik prestižne licence. V razkošni Odiseji je zablestela prireditev, ki je navdušila obiskovalce in žirijo, Boscarol pa je bil ob koncu večera vidno zadovoljen.

Dekleta že vabi k prijavi za prihodnje leto in obljublja, da bo izbor tudi v prihodnje ostal kredibilen in glamurozen. V pogovoru nam je zaupal, kakšen finančni zalogaj je Miss Universe, kako strogi so pogoji za pridobitev licence, zakaj se je odločil vstopiti v svet družabnih dogodkov in kako gleda na morebiten prihod Donalda Trumpa v Slovenijo.

Kakšen finančni zalogaj je Miss Universe?

Takšen, kot da bi si privoščil kakšne druge razvade, kot si jih moji kolegi – vikende, čolne, jahte in podobno. Oni uživajo v tem, jaz pa v tem, da naredim nekaj, da se imajo tudi drugi lepo. Torej blišč in glamur tudi za ostale.

Pojavile so se kritike, da so vstopnice predrage.

Res je, vstopnica ni bila poceni, a je vključevala 50 evrov za gurmansko večerjo, penino in celotno pogostitev. Če gledamo glede na ponujeno, sama cena ni bila visoka, saj takšnih stroškov seveda ne moremo povrniti. Dogodek je predvsem naložba v blagovno znamko Odiseja. Menil sem, da če ljudje plačajo vstopnico, morajo dobiti več kot zgolj lepotni izbor – možnost druženja na afterpartiju z nastopajočimi, tekmovalkami in člani žirije. Borut Pahor je res javna osebnost, ki je vedno dostopna ljudem, a marsikdo ga še ni videl v živo. Tukaj so imeli priložnost, prav tako pa recimo srečati Heleno Blagne in druge znane obraze. Zastavili smo koncept drugače: kot dogodek, odprt in dostopen vsem, ne le za izbrance in povabljence. Poleg tega pa nas je počastil tudi podpredsednik organizacije, gospod Kraljević

Kdo lahko postane lastnik licence za Miss Universe, so kakšni posebni pogoji?

Zagotovo je na prvem mestu dobro finančno zaledje. Potem pa kredibilnost – podrobno preverijo nosilca licence. V preteklosti je bilo kar nekaj težav, tudi na našem evropskem področju. Treba je predstaviti ekipo, žirijo, koncept same prireditve. V pogodbi so te stvari jasno dorečene, a zanima jih, kako bo vse skupaj izvedeno. Miss Universe je kredibilno tekmovanje, zato so pogoji močni. Jaz v Sloveniji nisem kar nekdo in nimam finančnih težav, da tega ne bi zmogel, a so bila preverjanja vseeno zelo stroga.

Je zahtevnejše voditi vrhunsko letalsko industrijo ali stopiti v svet družabnih dogodkov? Se na tem področju preizkušate prvič?

Svoje čase sem se veliko ukvarjal z organizacijo koncertov. Deset let sem bil v glasbi, tudi nastopanje mi ni tuje. Res pa je, da smo pri nas razvrednotili družabno življenje in tudi tekmovanja, kot je Miss Universe. Sam si postavljam visoke cilje in sem si rekel: zakaj ne bi vrnil kredibilnosti lepotnim tekmovanjem? Z dogodkom smo postavili standard za naprej in pokazali, da se dekleta lahko spet prijavljajo in verjamejo vanje, zato jih pozivam, da se nam pridružijo tudi v prihodnje.«

Torej v ozadju ni kuhinje?

Tekmovalkam smo pokazali, da je izbor lahko kredibilen. Da zmagovalka ni znana že dva meseca prej, ker jo je izbral glavni sponzor. Dekleta so se imela lepo, uživala so, vztrajala do konca – in to mi daje notranje zadovoljstvo, da smo naredili prav.

Si boste morda še prizadevali, da pride ameriški predsednik Donal Trump v Slovenijo?

Lahko si prizadevam, ampak sem premajhen faktor, da bi na to vplival. Državnik takšnega kova ima prioritete in verjetno tudi ne preveč kratkoročen spomin – ve, katere države so ga podprle in katere so bile proti njemu. Če bo šel po vrstnem redu, ne bomo ravno med prvimi.

Ima Slovenija dovolj blišča in glamurja za njegov okus?

To je le en del njegovih del. Ima bistveno pomembnejša poslanstva kot samo glamur.