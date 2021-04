Bosanci protestirali pred slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu

FOTO: Reuters Pictures

Pred slovenskim veleposlaništvom v Sarajevu je danes zaradi neuradnega dokumenta, ki naj bi načrtoval spreminjanje meja na Balkanu in razdružitev BiH, protestiralo nekaj deset pripadnikov gibanja Vera, narod, država.Nekaj deset pripadnikov političnega gibanja je pred veleposlaništvom vzklikalo Bosna, Bosna!, nosili pa so zastave prve neodvisne BiH iz leta 1992, poroča 24ur.Dokument o spreminjanju meja na zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in sproža številne odzive, zlasti v regiji, je v četrtek objavil slovenski portal Necenzurirano.Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premierposredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH. Albanski premierje v soboto potrdil obstoj zemljevida v zvezi s spremembo meja na zahodnem Balkanu. Dejal je, da je zemljevid videl, še preden ga je pokazal slovenskemu kolegu Janši, s katerim da se je že zdavnaj pogovarjal.