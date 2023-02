Bosanci preiskujejo ponarejanje diplom, Janša medtem o Masleši, kopijah in originalih

V Bosni in Hercegovini te dni poteka obsežna preiskava zaradi suma ponarejanja univerzitetnih diplom. Kot je sporočilo tamkajšnje državno tožilstvo, so zaplenili večjo količino denarja in dokumentov ter pridržali več zaposlenih na univerzah.

V središču preiskave je devet posameznikov in devet visokošolskih ustanov. Preiskava poteka v Banjaluki, vzhodnem Sarajevu, Mostarju, Bijeljini, Prijedoru, Kozarski Dubici, Brčkem in Travniku.

Ta vest je vzbudila zanimanje tudi pri šefu slovenske opozicije. Prvak SDS Janez Janša je tako na družabnem omrežju delil STA novico in to povezal z nekdanjim predsednikom vrhovnega sodišča Brankom Maslešo. Ta se je, kot je znano, pred časom znašel v središču pozornosti zaradi vprašanj o diplomi. No, po daljšem čakanju, je Masleša za 24ur.com januarja lani le predstavil podatke o svoji diplomi in pravosodnem izpitu.

Branko Masleša. FOTO: Jure Eržen, Delo

Janša pa se je takole obregnil ob novico o preiskavah: »Branko Masleša je baje diplomiral v Sarajevu. Videli smo celo več različnih kopij njegovih diplom, pa nobenega originala. Kljub temu je bil dolga leta predsednik vrhovnega sodišča, kjer je obračunaval s političnimi nasprotniki.«