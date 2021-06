Borut Pahor: Ugotovimo, da so se zdaj odprla nova vrata

Na predvečer dneva državnosti in praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije je bil predsednik države Borut Pahor gost na RTV Slovenija. V intervjuju je dejal, da so bile tudi pred tridesetimi leti razlike, a da smo takrat znali te razlike preseči z dialogom in sodelovanje. Do nje je prišlo zaradi osredotočenosti na skupni cilj – samostojno in neodvisno republiko Slovenijo. Pahor meni, da bi morali tudi zdaj bolj jasno postaviti cilj, saj so pred Slovenijo takšne naloge, ki enotnost potrebujejo. Rdeča nit Pahorjevega intervjuja je bila enotnost, povezovanje



Pahor je spregovoril tudi o Sloveniji in epidemiji. »Vsi smo se znašli v situaciji, ki je nismo niti pričakovali, niti je nismo takoj razumeli, niti tako kot ves preostali svet. Nismo imeli takojšnjih odgovorov na to, kako bomo ravnali,« je dejal in izrekel pohvalo zaradi sprejetih protikoronskih zakonov. »Je pa bilo v tem času storjenih nekaj stvari, ki so pustile slab okus pri tekmecih, morda lahko rečemo nasprotnikih, vsekakor pa ne pri sovražnikih, ne pri sovražnikih. Sovraštvo v politiki nima mesta, ni legitimna politična pozicija. Nekaj slabega priokusa, ampak če in koliko smo sposobni se učiti iz svojih napak, sprevidimo torej to.

Ugotovimo, da so se zdaj odprla nova vrata. Epidemije je konec. Pred nami je prestrukturiranje našega družbenega, gospodarskega, tehnološkega, znanstvenega, vsega življenja.« Trenutek, ko ni mogel odpreti vrat

Pahor je še spregovoril o trenutku, kdaj je pri njemu osebno prišlo do preskoka, da bo temeljno vprašanje slovenske prihodnosti povezovanje. »Ne vem, ali se bo javnost spomnila lustracije in razprave o tem v parlamentu decembra '97. Meni se je tedaj rodil sin. Iz porodnišnice sem hitel v državni zbor, da bi nastopil v tej razpravi. In ko sem se iz porodnišnice, kjer se je rodilo novo življenje, prišel v državni zbor, mi ni uspelo prestopiti v dvorano, ker je bilo v njej toliko sovraštva. Ne vem, ali mi verjamete, sam fizično nisem mogel odpreti vrat in prestopiti, da bi opravil svojo razpravo. Mene so prišli potem iskat v poslansko skupino, so rekli Borut, imaš besedo, čakajo te, in sem rekel ne morem. V tej dvorani in v tej razpravi je preveč sovraštva,« je Pahor dejal v intervjuju.







Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: