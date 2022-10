Minevajo zadnji tedni Boruta Pahorja v predsedniški palači. Kaj bo počel v prihodnosti?

Ob koncu leta bo Borut Pahor sklenil svoj predsedniški mandat, a njegov koledar ostaja še močno zapolnjen z delovnimi obveznostmi. Kljub temu si je na letu v Nemčijo, kamor je odšel na uradni obisk, vzel čas za odgovore na naša novinarska vprašanja.

V kakšnem vzdušju minevajo vaši zadnji tedni v predsedniški palači? Je vaš urnik poln kot vselej ali se razbremenjujete delovnih obveznosti?

Vem, da se bom na predvečer letošnjega božiča po 10 letih poslovil od predsedniške palače, vendar v njej in okoli nje tega nič ne daje slutiti. Urnik je poln, pravzaprav še bolj poln, kot je bil običajno v 10 letih. Ne vem, zakaj imamo zdaj še bistveno več vabil za obiske po vsej domovini in v zamejstvu, skoraj nič manj pa ni tudi mednarodnih obveznosti.

Ko vam to pišem, sem na poti v Berlin, da se na nocojšnji zasebni večerji osebno poslovim od predsednika in prijatelja Franka Walterja Steinmeierja, jutri pa bosta sledila še zelo uraden in ceremonialen sprejem in srečanje. Mimogrede, to bo moj sedmi obisk v Nemčiji, nemški predsednik pa je Slovenijo v mojem mandatu obiskal kar šestkrat. Če pomislite, da pred začetkom mojega mandata kar 12 let ni bilo obiska nobenega predsednika ZRN pri nas, vam to pove veliko o mojih zunanjepolitičnih prioritetah.

Načrtujete še kakšen uradni obisk v tujini v vlogi predsednika države? Kam se odpravljate, kdaj in kakšne obveznosti vas čakajo?

Kot vrhovni poveljnik obrambnih sil se bom od pripadnikov Slovenske vojske, ki služijo na misijah v tujini, v novembru poslovil z obiskom misije na Slovaškem.

Glede mednarodnih obveznosti se veselim še uradnega obiska avstrijskega predsednika in prijatelja Van der Bellena v Sloveniji in mojega zadnjega državniškega obiska v tujini, v Zagrebu, konec novembra.

V mislih se torej še ne poslavljate od svoje pisarne in kolegov?

Ne, nič v palači ne spominja na to, da bi se poslavljali, te obveznosti načrtujemo za zadnje tri tedne.

Svoje osebne predmete, spominke ali darila, ki ste jih prejeli v obeh mandatih, že pospravljate v škatle, ki bodo z vami zapustile palačo? Kateri predmet ima posebno mesto v vašem srcu in zakaj?

Ogromno je stvari, ki me spominjajo na zadnjih 10 let, od uokvirjenih fotografij, cele sobe otroških risbic in knjig, daril in podobnih stvari. Vsa darila so dokumentirana in ostajajo v lasti države. Kakšno od njih lahko zadržim še leto dni v t. i. tranzicijski pisarni. Ne vem še, kaj bom z vsemi stvarmi, kot rečeno se bom s tem ukvarjal v zadnjih tednih.

Kakšen bo za vas videti volilni dan? Ste ga že začrtali in v čem bo odstopal od preteklih dveh, ki ste ju preživeli s svojo ekipo sodelavcev v štabu?

Na volilni dan se bom udeležil Ljubljanskega maratona in tega se, kot vedno, zelo veselim. Še zadnjič bom pritekel v cilj z Zastavo slavnih, na kateri so podpisi vseh najslavnejših slovenskih športnic in športnikov, ki so zaznamovali zadnjih 10 let.

Za upokojitev ste premladi, kar pomeni, da bržkone načrtujete nadaljnjo poklicno pot. Kje jo boste nadaljevali, na katerem področju se želite še preizkusiti in ali to pomeni, da ostajate v Sloveniji?

Kaj bom delal po koncu mandata, še ne vem. Kot sem obljubil na prvi dan, bom svoje obveznosti vestno izpolnjeval do zadnjega dne, potem pa imam eno leto časa, da se odločim. Rad bi počel nekaj, kar imam rad, vendar vem, da ni vedno nujno tako, tudi na to sem pripravljen. Želim si, da bi moj prihodnji delodajalec cenil znanje in izkušnje, ki jih imam, vendar tudi to ni nujno in tudi na to sem pripravljen.

Življenje gre naprej in jaz z njim.

***

Na vprašanji, ali se bo včlanil v katero od strank in ali bi si želel ostati v središču pozornosti javnosti, nam Pahor ni odgovoril.