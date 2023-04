Borut Pahor iz bazena izvlekel Gorenjca (FOTO)

»Pa se je odpeljala katra Fratar na Gorenjsko, natančneje v Škofjo Loko. Ampak bolj pomembno kot to, kam gre oziroma se bo odpeljala katra, ki smo jo vsi na Koroškem v poldrugem mesecu, odkar so za volanom sedeli člani družine Fratar, kar malček posvojili in vzeli za svojo, je pomembno to, da je družini Fratar, skupaj z vsemi donatorji, uspelo zbrati neverjetnih 275.000 evrov za dober namen,« je ob koncu velike dobrodelne akcije misli strnil dravograjski župan Anton Preksavec.

Bratje Fratar so namreč s katro prečesali Koroško, obiskali domala vse vrtce, šole in druge javne zavode, številne gostince, male in večje obrtnike in seveda tudi manjša in velika podjetja. In povsod so jih sprejemali odprtih rok, se želeli s katro in dobrodelnimi brati tudi fotografirati, po svojih zmožnostih pa so vsi donirali tudi različne zneske v dobrodelni namen.

Tudi Junaki 3. nadstropja so bili neizmerno hvaležni za prejeto donacijo. FOTO: Dunja Vrhovnik

5000 je bil najvišji nakazan znesek.

»Mi smo presrečni, da nam je uspelo v tako kratkem času zbrati res neverjetno vsoto. Najprej smo si zadali cilj, da bi zbrali vsaj toliko, kot smo mi odšteli zanjo na dražbi, ki jo je najprej razpisal nekdanji predsednik Borut Pahor. Ko so začela prihajati nakazila – in to iz vse Slovenije – in je znesek presegel sto tisočakov, smo rekli, da je cilj, da zberemo 120 tisoč evrov. Če bi kaj zmanjkalo, pa bi še sami nekaj dodali. A zbralo se je še več kot enkrat toliko,« so ob koncu strnili bratje Zlatko, Joži in Aleksander Fratar.

Takole so izpisali še znesek donacije za slovenjgraško bolnišnico. FOTO: Dunja Vrhovnik

Družina Fratar je za renault 4 letnik 1991, že starodobnik, odštela 60 tisoč evrov. To je bil tudi najvišji znesek na dražbi, ko je katrco v dobrodelne namene prodajal nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Družina Fratar pa je le 14 dni zatem, ko je avto prevzela v centru AMZS na Vranskem, sporočila, da bodo za katrco, prav tako v dobrodelne namene, poskušali še enkrat zbrati čim več donacij.

5169 je bilo vseh donatorjev.

Akcijo so zastavili skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Dravograd, ki je za to odprlo poseben transakcijski račun, sporočili pa, da lahko čisto vsak donira poljuben znesek, četudi en sam evro, ob koncu akcije pa bodo izmed vseh donatorjev izžrebali novega lastnika ali lastnico očitno najdražje katrce na svetu. Družina Fratar je sporočila tudi, da bodo zbrani denar namenili društvu Junaki 3. nadstropja, Inštitutu zlata pentljica, ki pomaga otrokom, ki so zboleli za rakom, polovico pa slovenjgraški bolnišnici za nakup gama kamere, ki je prav tako namenjena zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb.

Najvišja nakazana vsota

Besede direktorja bolnišnice Janeza Lavreta, zahvale otrok, članov Inštituta Zlata pentljica, ki so preboleli eno od oblik raka, so vse zbrane v športni dvorani v Dravogradu ganile do solz. Sekretarka OZRK Dravograd Irena Gostečnik pa je za Slovenske novice povedala, da je bil naporen mesec, saj so ves marec prejemali donacije iz vse Slovenije.

... in izžrebal je novega lastnika katrce. FOTO: Dunja Vrhovnik

»Vse prilive smo dnevno beležili od jutra do večera in izpisovali imena donatorjev na listke, ki so nato šli v žreb. In donatorjev je bilo natanko 5169. Tudi iz krajev, za katere še nikoli nisem slišala. Najvišja nakazana vsota je bila 5000 evrov, najmanjša pa en cent. Večina pa je nakazovala po pet, 10, 20 ali 50 evrov,« nam je razkrila Gostečnikova.

Otroški pevski zbor OŠ Dravograd je na žrebanju zapel pesmico o katrci. FOTO: Dunja Vrhovnik

Žreb je opravil Borut Pahor pod budnim očesom komisije, v kateri so bili poleg Gostečnikove še mama bratov Marija Fratar, župan Dravograda in predstavnik Inštituta Zlata pentljica. Ko je Pahor iz bazena z listki z imeni donatorjev izvlekel listek, je za trenutek zavladala tišina. Naposled je ime z listka prebral Andrej Brglez z AMZS in oznanil: »Novi lastnik katrce je Tomaž Habjan iz Selc na Gorenjskem.« Srečneža ni bilo v Dravogradu, smo pa izvedeli, da je nakazal 50 evrov, in to zadnji uradni dan akcije, torej 31. marca.

Takole je Pahor segel v bazenček z imeni donatorjev ... FOTO: Dunja Vrhovnik

Od zbranih 275.000 evrov bo 137.500 evrov dobila slovenjgraška bolnišnica, po 68.750 evrov pa Inštitut zlata pentljica in društvo Junaki 3. nadstropja. Ob koncu je Pahor dejal, da je počaščen, da se je po zaslugi družine Fratar glas o najdražji katrci razširil ne le po Evropi, temveč po vsem svetu, obenem pa se je zahvalil vsem ljudem dobrega srca. »Mislim, da je katra naredila najlepšo pot v svojem življenju,« je dejal Pahor.