Boris je zadel že tretjič

Na morje šele jeseni

Razveselil se je bona Mesa Kamnik Anton v vrednosti 20 evrov. FOTOGRAFIJI: Dejan Javornik

Paket presenečenja nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami je romal v Kamnik in predvsem presenetil ženo 68-letnega, upokojenega diplomiranega inženirja strojništva. Kot nam je povedala upokojena računovodkinja, 63-letna, sploh ni vedela, da je mož izpolnil dopisnico Slovenskih novic in bil tudi srečnež, ki smo ga izžrebali.»Veliko rešuje križanke in tudi pošilja rešitve, zdaj je tretjič, da je nekaj zadel,« nam pojasni Duši. Imata dve hčeri ter 13-letnega vnukain 11-letno vnukinjo. »Enkrat sem zadel nagrado Zlatarne Celje, enkrat pa nagrado Gorenjskega glasa,« pojasni Boris. V njunem ličnem stanovanju smo ju zmotili ravno med kosilom, stanovanje pa je prijetno dišalo po polenti in golažu. »Sploh nisem vedela, da pridete gor. Mož je rekel, da bo ena gospa nekaj prinesla, in to je to,« hudomušno razlaga, navdušena nad paketom Slovenskih novic. Medtem ko raziskujeta, kaj skriva nahrbtnik, se med njima motovili mlada, komaj štirimesečna psička Fibi, mešanka med pudljem in kokeršpanjelom, sicer pa pasme kakapu. »Ime je dobila po igralki iz ameriške serije Prijatelji, samo da je poslovenjeno. Psička je last najine starejše hčerke, danes jo imava v varstvu,« pojasni Duši.Poleg šestih stekleničk ledenih čajev Fresh ledeni čaj breskev, šestih stekleničk Fresh sadnega čaja z okusom granatno jabolko/breskev in stekleničke v srajčki družbe Teekanne paket vsebuje vodo podjetja Dana, in sicer 12 steklenic svetle pitne vode, šest stekleničk Dana Zero lubenica, 12 stekleničk Dana smoothie hruška in pa 12 stekleničk limonade Dana. »Čudovito, vse bo prav prišlo,« pravita v en glas, razveseli ju tudi bluetooth zvočnik JBL GO.Nahrbtnik skriva plastični paket za piknik, ki vsebuje kozarce, pribor in krožnike za štiričlansko družino, sončno kremo in ležalnik pa tudi steklenko za vodo. Vesela sta bila tudi bona v vrednosti 20 evrov njima domačega Mesa Kamnik Anton, pa kupa različnih začimb podjetja Kotanyi. V paketu so namreč črni poper, začimbna mešanica za žar, mešanica za čevapčiče, buffalo perutničke. Dodali so še natural snack z jabolčnim čipsom s cimetom, toskansko mešanico začimb in dimljeno sol z mlinčkom. Na morju še nista bila, kot pravita, gresta vedno v pred- ali posezoni. »Septembra načrtujeva dopust v Strunjanu, zato bo vse, kar ste zapakirali, res prišlo prav,« zadovoljen dodaja tudi Boris.