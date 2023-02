Borci bi v šolah več partizanščine, to so predlagali

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je sprejela predstavnike Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, ki so predstavili pobudo za povečanje obsega učnih programov z vsebinami o narodnoosvobodilnem boju. Klakočar Zupančič je ob tem dejala, da si moramo prizadevati, da najtežja obdobja naše preteklosti ne zdrsnejo iz zgodovinskega spomina.

Predstavniki Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB menijo, da je v šolah trenutno narodnoosvobodilnemu boju in osamosvojitveni vojni namenjeno premalo pozornosti. Na srečanju so izrazili zaskrbljenost zaradi nekaterih sprememb učnih načrtov, na primer izločitev knjige Dnevnik Ane Frank iz učnih načrtov za slovenščino, ki je po njihovem mnenju »zgodovinski dokument, ki sodi v temeljno izobrazbo«.

V ZZB pripravljajo predlog zakona o spremembah zakona o vojnih veteranih in predlog zakona proti nošenju nacističnih in fašističnih simbolov, tudi o njima so spregovorili s predsednico DZ.

Klakočar Zupančič je spomnila, da v DZ že več let obeležujejo dan spomina na žrtve holokavsta, lani in letos pa so sodelovali tudi v kampanji #WeRemember. Predstavnikom ZZB pa se je zahvalila za vsa njihova prizadevanja.