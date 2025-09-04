Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008

Slovenke in Slovenci ne bodo nikoli pozabili tragične usode dečka Bora Nekrepa ter sodne kalvarije, ki je za njegove starše trajala še leta po njegovi smrti. V teh dneh bi se moral Bor dobiti s prijatelji in nazdraviti pomembni prelomnici, se poveseliti … dopolnil bi namreč okroglih 30 let. Tako pa se je njegovo življenje veliko prezgodaj končalo marca leta 2008, ko je štel komaj 12 let.

Bor Nekrep je umrl zaradi zdravniške napake zdravnice Zlatke Kanič. FOTO: Jani Dolinšek

Njegova smrt je pretresla Slovenijo in odprla eno največjih zdravstvenih afer pri nas, vse pa se je začelo, ko so 12. marca 2008 starši hudo bolnega Bora, pred katerim je bilo še vse življenje, odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer pa po njihovih besedah ni prejel ustrezne pomoči. Zvečer so zato zahtevali premestitev v ljubljanski klinični center, za kar pa so se mariborski zdravniki za to odločili šele naslednji dan . Osem dni pozneje je umrl zaradi previsoke ravni amonijaka v krvi.

Borova starša Tatjana in Matjaž Nekrep sta se od tistega trenutka dalje neizprosno borila za pravico. Trdila sta, da so zdravniki naredili več usodnih napak, in si prizadevala, da bi primeru prišli do dna.

Spoznali so jo za krivo

Glavni obtoženi zdravnici Zlatki Kanič, ki je bila pozneje obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti, so očitali aroganten odnos in neukrepanje kljub resnosti otrokovega zdravstvenega stanja. Poleg tega je pravni zastopnik družine Nekrep vložil tudi kazenski ovadbi zaradi suma storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja proti dvema zdravnikoma na pediatrični kliniki UKC Maribor.

Starši so se leta borili za pravico.