Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008
Slovenke in Slovenci ne bodo nikoli pozabili tragične usode dečka Bora Nekrepa ter sodne kalvarije, ki je za njegove starše trajala še leta po njegovi smrti. V teh dneh bi se moral Bor dobiti s prijatelji in nazdraviti pomembni prelomnici, se poveseliti … dopolnil bi namreč okroglih 30 let. Tako pa se je njegovo življenje veliko prezgodaj končalo marca leta 2008, ko je štel komaj 12 let.
Borova starša Tatjana in Matjaž Nekrep sta se od tistega trenutka dalje neizprosno borila za pravico. Trdila sta, da so zdravniki naredili več usodnih napak, in si prizadevala, da bi primeru prišli do dna.
Spoznali so jo za krivo
Glavni obtoženi zdravnici Zlatki Kanič, ki je bila pozneje obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti, so očitali aroganten odnos in neukrepanje kljub resnosti otrokovega zdravstvenega stanja. Poleg tega je pravni zastopnik družine Nekrep vložil tudi kazenski ovadbi zaradi suma storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja proti dvema zdravnikoma na pediatrični kliniki UKC Maribor.
