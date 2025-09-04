ŽALOST DO NEBA

Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008

Njegova smrt je pretresla Slovenijo in odprla eno največjih zdravstvenih afer pri nas.
Fotografija: Bor je bil star komaj 12 let. FOTO: Rafa Jodar/getty Images
Odpri galerijo
Bor je bil star komaj 12 let. FOTO: Rafa Jodar/getty Images

E. N.
04.09.2025 ob 20:44
04.09.2025 ob 20:44
E. N.
04.09.2025 ob 20:44
04.09.2025 ob 20:44

Slovenke in Slovenci ne bodo nikoli pozabili tragične usode dečka Bora Nekrepa ter sodne kalvarije, ki je za njegove starše trajala še leta po njegovi smrti. V teh dneh bi se moral Bor dobiti s prijatelji in nazdraviti pomembni prelomnici, se poveseliti … dopolnil bi namreč okroglih 30 let. Tako pa se je njegovo življenje veliko prezgodaj končalo marca leta 2008, ko je štel komaj 12 let.

Bor Nekrep je umrl zaradi zdravniške napake zdravnice Zlatke Kanič. FOTO: Jani Dolinšek
Bor Nekrep je umrl zaradi zdravniške napake zdravnice Zlatke Kanič. FOTO: Jani Dolinšek
Njegova smrt je pretresla Slovenijo in odprla eno največjih zdravstvenih afer pri nas, vse pa se je začelo, ko so 12. marca 2008 starši hudo bolnega Bora, pred katerim je bilo še vse življenje, odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer pa po njihovih besedah ni prejel ustrezne pomoči. Zvečer so zato zahtevali premestitev v ljubljanski klinični center, za kar pa so se mariborski zdravniki za to odločili šele naslednji dan. Osem dni pozneje je umrl zaradi previsoke ravni amonijaka v krvi.

Borova starša Tatjana in Matjaž Nekrep sta se od tistega trenutka dalje neizprosno borila za pravico. Trdila sta, da so zdravniki naredili več usodnih napak, in si prizadevala, da bi primeru prišli do dna.

Spoznali so jo za krivo

Glavni obtoženi zdravnici Zlatki Kanič, ki je bila pozneje obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti, so očitali aroganten odnos in neukrepanje kljub resnosti otrokovega zdravstvenega stanja. Poleg tega je pravni zastopnik družine Nekrep vložil tudi kazenski ovadbi zaradi suma storitve kaznivega dejanja malomarnega zdravljenja proti dvema zdravnikoma na pediatrični kliniki UKC Maribor.

Starši so se leta borili za pravico.
Starši so se leta borili za pravico.
Na drugi strani so strokovnjaki iz zdravstvene stroke očitke zavračali in poudarjali, da so storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi dečka rešili. Kljub temu je mariborsko sodišče Kaničevo spoznalo za krivo malomarnega zdravljenja dvanajstletnega Bora in sodnica ji je izrekla deset mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Dobra tri leta po sinovi smrti je družina Nekrep, ki je zoper UKC Maribor vložila tudi odškodninsko tožbo, z bolnišnico dosegla še obojestranski sporazum, del katerega je vključeval donacijo družine Nekrep za nadgradnjo klinike za pediatrijo UKC Maribor.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Bor Nekrep UKC Maribor smrt zdravstvo sodišče

Priporočamo

Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008
Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)
Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Komentarji:

Priporočamo

Bor Nekrep bi te dni dopolnil 30 let, a njegovo življenje se je tragično končalo marca 2008
Kaj si v resnici misli žirija Miss Universe? Razkrivamo: Z razočaranjem sem sprejel ... (VIDEO)
Tragedija na območju Jalovca, pohodnica med vzpenjanjem padla v globino in umrla (FOTO)
Za vedno se je poslovil komaj 25-letni glasbenik: »Hvala za vse, Anže« (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.