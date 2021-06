Bon, ki ga bo prejel vsak, naj bi bil vreden 120 evrov

Čeprav je pred dnevi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc potrdil, da bodo novi turistični boni, ki jih bodo dobili vsi prebivalci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, vredni 50 evrov, pa zdaj kaže, da ne bo tako.



V koalicijskem usklajevanju je nova različica predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu, po katerem naj bi vsak s stalnim prebivališčem v Sloveniji prejel bon v vrednosti 120 evrov, poroča Dnevnik. Spomnimo: lanski boni so bili za odrasle osebe v vrednosti 200 evrov, za mladoletne pa 50. Bone v vrednosti 120 evrov naj bi prejeli zadnji dan tega meseca.

​​Ne le za turizem

Letošnje bone bomo lahko, v nasprotju z lanskimi, uporabljali tudi v neturistične namene, in sicer za kulturne in športne dejavnosti. Novi boni v pravico do unovčevanja starih ne bodo posegali, a oboji naj bi bili v veljavi do konca letošnjega leta.



Zakon za pomoč turizmu, katerega del bodo novi boni, naj bi med drugim vključeval podaljšanje mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene pa tudi povračilo stroškov odpovedanih dogodkov za industrijo srečanj, pomoč upravljavcem žičniških naprav in podaljšanje nadomestila za občasne avtobusne prevoznike.

