Bomo vračali turistične bone in koronadodatke? To pravi Janez Janša

Na twitterju niti ob nedeljah ni dolgčas. Premierjaje razjezila napoved, da bodo razveljavili vse PKP-zakone, če bo vlado vodila njegova stranka. »Prišel bo čas, ko te vlade ne bo več. Če bomo mi vodili vlado, bo naša naloga vrnitev države v prvotno stanje. Razveljavitev vseh PKP-zakonov s podtaknjenimi členi vred, vrnitev v prvotno kadrovsko stanje na vseh institucijah, kjer se je nezakonito in politično kadrovalo ... « je na spletni strani LMŠ zapisal nekdanji predsednik vlade.Kmalu se je oglasil premier Janša, ki je zapisal: »Sedaj veste, kaj vas čaka, če boste volili @StrankaLMS. Razveljavili bodo #PKP zakone in vi boste morali vračati turistične bone, nadomestila za čakanje na delo, nadomestila za skrajšani delovni čas, solidarnostne dodatke upokojencem in študentom, korona dodatke... «