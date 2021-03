Bomo v težavah? Slovenski strokovnjak odgovarja: Zagotovo

Evropska agencija za zdravila (Ema) naj bi danes razjasnila dvome o cepivu Astrazenece proti covidu 19, ki so se pojavili, ker so se pri več bolnikih v EU po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki. Zaradi tega so številne države, tudi Slovenija, (začasno) prekinile cepljenje s tem cepivom. Pričakovati je, da bo Ema cepivu Astrazeneca prižgala zeleno luč. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je namreč odločila, da prednosti cepiva odtehtajo morebitne zaplete. Kaj pa, če se to vendarle ne bi zgodilo?Še pred dvomi o varnosti cepiva je imela Evropska unija težave z Astrazeneco. Po navedbah predsednice Evropske komisijeje to britansko-švedsko podjetje proizvedlo in dobavilo manj cepiva, kot bi ga moralo po pogodbenih obveznostih, kar je zmanjšalo hitrost cepljenja. Podjetje bi moralo v prvem četrtletju dobaviti 90 milijonov odmerkov, to številko je sprva zmanjšalo na 40 milijonov, nato pa na 30 milijonov. V drugem četrtletju naj bi Astrazeneca zagotovila 70 milijonov odmerkov, po pogodbi pa bi jih morala 180 milijonov. Za primerjavo: Biontech in Pfizer naj bi v drugem četrtletju zagotovila 200 milijonov odmerkov, Moderna 35 milijonov, aprila naj bi prišlo še 55 milijonov odmerkov cepiva družbe Johnson & Johnson.Kako bi torej morebitna rdeča luč za cepivo Astrazenece vplivala na cepljenje in načrt, da se v Evropi do konca poletja doseže čredna imunost? vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutuje v Odmevih pojasnil, da bi bili zagotovo v velikih težavah, in to ne le Slovenija, ampak vsa Evropa: »Na to cepivo smo zelo močno računali. Očitno preveč, glede na to, da tudi podjetje ne dobavlja, razen Združenemu kraljestvu. Na to cepivo je računal ves svet, na tri ali štiri milijarde«. Dodal je, da drugi proizvajalci sicer dobro nadomeščajo ta izpad cepiva Astrazenece, da pa ga povsem ne morejo nadomestiti. Jerala je sicer prepričan, da bo Ema strokovno in dobro opravila svoje delo ter da je od številnih strokovnjakov slišati, da ni povezave med cepivom in krvnimi strdki.