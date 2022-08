Bomo v prvi šolski dan zakorakali z dežnikom ali sončnimi očali?

Še preden bodo učenci zakorakali v šole, nas čaka nevihtno sredino popoldne. Padavine se bodo širile proti vzhodu in zvečer ter v noči na četrtek zajele večji del Slovenije. Sprva bodo vmes tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem in v jugovzhodnih krajih do 29 °C. Pred nami je razmeroma toplo vreme, vendar ne priporočamo, da dom zapuščate brez dežnika.

V četrtek bo sprva oblačno in deževno s šibko burjo na Primorskem. Dopoldne bo dež od zahoda slabel in do sredine dneva povečini ponehal. Na Primorskem se bo delno razjasnilo. Popoldne bo tu in tam možna kakšna ploha.

V petek bo precej jasno, zjutraj bo marsikje po nižinah v notranjosti Slovenije megla.