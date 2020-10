Bomo v nedeljo zadnjič premaknili ure? Imamo odgovor

Premik na zimski čas. FOTO: Getty Images, Istockphoto

V nedeljo bomo prešli s poletnega časa na zimskega, ko bomo ob 3. uri ponoči premaknili kazalce za eno uro nazaj, na 2. uro, in tako spali dlje.Premikanje kazalcev dvakrat letno bo ostalo del opravil najmanj do pomladi 2022, saj predlog evropske direktive o opustitvi premikanja ur na poletni oziroma zimski čas ostaja v mirovanju, so nam potrdili z ministrstva za infrastrukturo. »Dogovora med članicami EU v 2019 ni bilo mogoče doseči. Prav tako obravnave direktive o ukinitvi sezonskega premikanja ure nimata v načrtu ne nemško ne portugalsko predsedstvo Evropskemu svetu pa tudi ne slovensko, zato do konca 2021 na to temo tudi ne načrtujemo nobenih aktivnosti,« so sporočili.Vsaka država članica se sama odloči, ali bo imela poletni ali zimski čas, a se do zdaj še nobena članica ni odločila za ukinitev. Več držav je zahtevalo, da Evropska komisija opravi ustrezno oceno učinka, ki še vedno manjka, prav tako pa so države poudarile, da gre pri premiku ur za zadevo, o kateri bi bila potrebna širša posvetovanja in zagotavljanje usklajenosti med državami.