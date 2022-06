Bomo sploh še dopustovali na Hrvaškem? Poglejte, kakšne so cene za štiričlansko družino

Že imate rezervirano letošnje dopustovanje? Cene so tik pred začetkom glavne sezone poskočile, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, ki ostaja najbolj priljubljena morska destinacija Slovencev. V turističnih agencijah napovedujejo, da se bodo cene še zviševale za dopuste konec julija in v začetku avgusta, torej v najvišji sezoni.

Ali so cene res že nevzdržne in se bo treba dopustu poleti kar odpovedati, smo preverili na konkretnih primerih. Predpostavili smo, da se na dopust odpravlja štiričlanska družina, dva odrasla, dva otroka, en star sedem let, drugi 11. Izbrali smo osem destinacij pri naših južnih sosedih in na spletnem portalu booking.com poiskali, kaj se da dobiti za termin sredi julija, točneje za en teden, torej sedem nočitev med 16. julijem in 23. julijem. Želeli smo štiri postelje, tako da spanje na raztegljivih kavčih odpade. Pri kakovosti pa smo izbrali najmanj tri zvezdice. Preverili pa smo tudi nastanitve s štirimi zvezdicami. Izbrali smo naslednje kraje: Medulin, Rovinj, Pula, Biograd na Moru, Malinska na Krku, Novalja na Pagu, Mali Lošinj, Makarska in Hvar.

V razpredelnici si oglejte cene nastanitev za izbrane kraje po opisanih kriterijih v počitniških apartmajih s tremi zvezdicami:

Kraj Cena za tri zvezdice (v evrih) Cena za štiri zvezdice Medulin 580/tik ob morju 830 1835 Rovinj 756/tik ob morju 1.236 972 Pula 557/tik ob morju 1.690 557 Biograd na Moru 644/tik ob morju 644 943 Malinska na Krku 631/tik ob morju 1.403 1.610 Novalja na Pagu 657/tik ob morju 672 1.729 Mali Lošinj 717/tik ob morju 902 3.546 Makarska 580/tik ob morju 773 773 Stari grad na Hvaru 1.062/tik ob morju 1062 2.254

Cene nastanitev v hotelih s tremi in štirimi zvezdicami:

Kraj Cena za hotel s tremi zvezdicami Cena za hotel s štirimi zvezdicami Medulin 2.027 (blizu morja) 1.853 Rovinj 3.161 (blizu morja) 2.338 Pula 1443 1.441 Biograd na Moru 1.470 2.821 Malinska na Krku 1.894 2.560 Novalja na Pagu 1.504 2.552 Mali Lošinj / 2.324 Makarska 1.302 2.220 Stari grad na Hvaru 2.953 3.758

Za Hrvaško se je skoraj vedno za najbolj ekonomično rešitev izkazala vnaprejšnja rezervacija, torej še pred junijem, ko načelno veljajo lanske cene ali pa te še niso tako visoke kot tik pred glavno sezono.