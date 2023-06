Bomo Slovenci zbrali prvi milijon za Karolino?

Srčni ljudje so v treh mesecih zbiralne akcije za štiriletno Karolino, ki se bori s smrtonosno boleznijo, nakazali že 840.000 evrov. Sredstva bodo omogočila razvoj genskega zdravljenja, edinega upanja, da deklici rešijo življenje. V Društvu Viljem Julijan si prizadevajo do jeseni zbrati vsaj enega od dveh potrebnih milijonov evrov.

Za razvoj genskega zdravljenja za Karolino lahko prispevate SMS s ključno besedo KAROLINA5 ali KAROLINA10 na 1919.

»Zadnje tri mesece je vsak naš dan napolnjen z neizmerno hvaležnostjo za vsako podarjeno donacijo za najino Karolino in presrečna sva, da nam je uspelo zbrati že tako izjemno vsoto. To nama daje izjemen zagon in iskreno upanje, da nam bo uspelo. Povsem zaupava in verjameva, da bomo zbrali celoten potreben znesek, in se ob tem tisočkrat zahvaljujeva vsakemu, ki prispeva donacijo ali pošlje sms,« s hvaležnostjo pravijo dekličini starši Sabina in Borut Lavrič.

»Karolina je znova povezala Slovenijo in ponovno dokazujemo, kako izjemno dobrodelen in srčen narod smo. Z vsem srcem se najgloblje zahvaljujemo za vsako nakazano donacijo, vsak poslan sms in vsak dobrodelni dogodek, ki so skupaj omogočili, da smo tako hitro zbrali že skoraj polovico potrebnih sredstev,« pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. Pojasnil nam je, da skupini v ZDA in na Portugalskem napredujeta z razvojem zdravila. »Portugalskim raziskovalcem je denimo že uspelo s prvimi poskusi na živalskih laboratorijskih modelih, kar je zelo obetavno. Vsi smo zelo optimistični in v velikem pričakovanju vsakega napredka. Konec poletja bodo raziskovalci tako že predčasno dosegli naslednje potrebne korake v razvoju genske terapije, zato moramo do jeseni zbrati še okrog 150.000 evrov, da jim bomo lahko zagotovili potrebna sredstva. Pomembno pa je tudi, da to gensko zdravljenje ne bo razvito samo za Karolino, ampak za vse otroke, ki imajo cockaynov sindrom tipa B, kar daje temu projektu še večjo pomembnost,« poudarja Jelen.