Nobelova nagrada za mir ni šla v roke Slovenca

Alfred Nobel je v oporoki opredelil, kdo naj prejme to prestižno nagrado, ki vsako leto dviguje veliko prahu: »Tisti, ki je največ naredil za bratstvo med narodi, za odpravo ali zmanjšanje stalne vojske in spodbujanje miru.«

Pedro Opeka. FOTO: Tvspored-service

Nobelove nagrajence v skladu z oporokovsako leto izbirajo različne organizacije pod koordinacijo Nobelovega sklada. Vsak nobelovec prejme medaljo, plaketo in denarno nagrado približno milijon evrov (odvisno od finančnega stanja sklada).Vsakdo lahko nominira vsakega, ki ustreza kriterijem. Sklad pa nikoli ne objavi seznama nominirancev. Vsakoletni seznam morajo po pravilih skrivati pred javnostjo še 50 let. Tako lahko mediji le ugibamo med vsakoletnimi favoriti in popisujemo posamezne nominirance, za katere kdo oznani, da jih je nominiral. Tako so že letos januarja na vladi RS oznanili, da so za Nobelovo nagrado za mir 2021 predlagali misijonarjain njegovo humanitarno organizacijo Akamasoa, ki deluje v predmestju Antananariva na Madagaskarju. Z njo so doslej pomagali več kot pol milijona najrevnejšim na Madagaskarju. Poleg tega združenje Akamasoa letno razdeli tudi približno pet milijonov obrokov hrane. A to žal ni bilo dovolj za Nobelovo nagrado za mir. Ta je šla v roke novinarjema za branjenje svobode izražanja. Opeka je bil že večkrat med nominiranci za omenjeno nagrado, med drugim leta 2014 in 2018. Letos pa mu je hvalo pel tudi slovenski predsednikv svojem govoru pred zasedanjem generalne skupščine ZN.