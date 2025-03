Bomo šli na referendum že maja? Ministrica Vrečko: »To je sramota za SDS«

SDS je v DZ danes vložila zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku za izjemne dosežke umetnikov, podprto z več kot 47.000 podpisi volivcev. Prinesli so jih v škatlah, na katere so zapisali geslo Ljudstvu drobiž, izbrancem prestiž.

Prvopodpisani pod pobudo, poslanec SDS Andrej Hoivik je prepričan, da bodo na referendumu, za katerega pričakujejo, da bo v maju, zbrali potrebnih več kot 340.000 glasov proti.

Poziva k udeležbi

Uveljavitvi zakona v SDS nasprotujejo, ker menijo, da prinaša privilegije peščici »kvaziumetnikov«, kot se je izrazil Hoivik. Po njegovih besedah bo to referendum o tem, v kakšni državi želimo živeti, zato vidi udeležbo na referendumu kot državljansko dolžnost.

FOTO: Črt Piksi

Poslanka Karmen Furman je ob tem opozorila na nizke pokojnine. Po njeni oceni je tako že zbranih 47.000 podpisov »signal vladi, da je dovolj norčevanja iz ljudi, da je dovolj sprejemanja krivičnih zakonov, zaradi katerih ljudje danes v Sloveniji vse slabše živijo«. Po njenih besedah imamo namreč več kot 58 odstotkov upokojencev s pokojnino nižjo od praga tveganja revščine.

Obregnila se je ob predlog nove pokojninske reforme, ki bo po njenem mnenju »še ostreje zarezala v pokojnine bodočih upokojencev« v pokojnine. »Hvalijo se, da bodo uzakonili božičnico vsem upokojencem, ampak ta božičnica bo komaj zadostovala za pokritje vseh davkov in prispevkov, ki jih je uzakonila ta vlada,« je dejala.

FOTO: Črt Piksi

NSi bo sodelovala, Demokrati ne

NSi se bo po besedah poslanke Ive Dimic vključila v referendumsko kampanjo, Demokrati pa v njej ne bodo sodelovali, je zatrdil Anže Logar.

Zakon po oceni Dimičeve dviguje ogromno prahu, ministrica za kulturo Asta Vrečko je v tem času »korak zastavila v napačno smer«, saj se mnogo upokojencev bori za preživetje. »V NSi pričakujemo, da bodo ljudje na referendumu pokazali, kaj si o tem zakonu mislijo,« je dejala.

FOTO: Črt Piksi

Logar medtem pravi, da Demokrati ne podpirajo zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v kulturi zaradi več razlogov, med drugim tudi zaradi avtomatizma pri podeljevanju nagrad. »Kot razvojna stranka bomo v naslednjem mandatu našli ustreznejšo rešitev za nagrajevanje uspešnih kulturnikov,« je dodal.

»Referendum je sramota za SDS«

»SDS je danes še enkrat pokazal, da se gre kulturno vojno proti umetnosti, umetnikom, umetnicam, kulturi. Močno so že stopili v predvolilno kampanjo in se odločili, da zlorabijo referendum, ki bo stal 6,6 milijona evrov, da državljane prepričajo o svojem prav,« se je ostro odzvala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

»Zbiranje podpisov je potekalo z mnogimi lažmi in zavajanji, zato smo v Levici podali kazensko ovadbo, saj volivci ne smejo biti zavedeni. Tudi danes so padale težke besede, ko so vlagali podpise,« je dodala ministrica, ki je sicer ni presenetilo, da je SDS zbral toliko podpisov, kot jih je, niti je ni presenetilo njihovo odnašanje, retorika.

»Če referendum ne uspe, to ne spremeni popolnoma nič, saj velja zakon, ki velja že zdaj, in po katerem so se dodatki podeljevali že zdaj,« je izpostavila Asta Vrečko in pribila: »Ta referendum je sramota za SDS, ki si je upal iti tako daleč v poniževanju dela umetnikov in umetnic.«