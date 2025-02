Bomo na avtocestah vozili s 110 km/h? Prednosti je veliko

Podnebni svet je obravnaval predlog znižanja hitrosti na slovenskih avtocestah s 130 na 110 km/h ter v stanovanjskih delih mest s 50 na 30 km/h.

Kot je za javnost poudaril predsednik Podnebnega sveta, doc. dr. Žiga Zaplotnik, bi takšni ukrepi pripomogli k zmanjšanju emisij, večji varnosti v prometu in zmanjšanju zastojev.

Zakaj znižati hitrost?

Po ocenah bi znižanje hitrosti na avtocestah prineslo 16 % manjšo porabo goriva pri motorjih z notranjim izgorevanjem in 24 % pri električnih vozilih, kar bi znižalo skupne slovenske emisije za približno 1–1,5%.

Podnebni svet ocenjuje, da bi bil ukrep gospodarsko učinkovit, saj bi zmanjšanje razlik v hitrosti med vozili izboljšalo pretočnost prometa in skrajšalo potovalne čase. »Nižje omejitve bi prispevale tudi k povečanju varnosti v prometu, posebej z vidika zmanjšanja količine prometnih nesreč in smrtnih žrtev,« so poudarili.

Prav tako bi zmanjšana poraba goriva prinesla prihranke gospodinjstvom, ki so v Sloveniji med najbolj obremenjenimi v EU glede izdatkov za prevoz. Zunanji stroški prometa v Sloveniji sicer znašajo okoli 4,5 odstotka letnega BDP.

Pilotna uvedba še ni določena Podnebni svet, neodvisno znanstveno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, je na seji 10. februarja 2025 predstavil predloge ukrepov za znižanje hitrosti na cestah. Predlogi, ki vključujejo omejitev 110 km/h na avtocestah in 30 km/h v naseljih, so bili na seji zgolj obravnavani, niso pa še konkretno načrtovani, so sporočili za Slovenske novice. V Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN) sta predvideni naslednji preučitvi: Ukrep M25.3: Preučitev učinkov znižanja hitrosti v naseljih na 30 km/h in nato morebitna uvedba (odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo). Ukrep M26.2: Analiza učinkov znižanja hitrosti na avtocestah in hitrih cestah ter morebitna izvedba glede na ugotovitve študije (odgovorni Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).

Večja pretočnost prometa in nižji stroški

Po študijah iz tujine zmanjšanje omejitve ne podaljša potovalnega časa, ampak celo zmanjša fantomske zastoje, saj je promet bolj enakomeren.

Trenutno slovenska gospodinjstva za transport namenijo 18 % izdatkov, kar je daleč največ v EU (povprečje je 11 %).

Poleg tega zniževanje hitrosti vodi v manj prometnih nesreč in smrtnih žrtev. V mestih, ki so uvedla omejitev 30 km/h, se je število smrtnih žrtev zmanjšalo za 37 %.

Mesta kot Bruselj, Pariz, Lyon in Bologna so že uvedla omejitve hitrosti na 30 km/h v mestih in dosegla impresivne rezultate: povečanje prometne varnosti, manj nesreč ter boljšo pretočnost. V Zürichu se je potovalni čas celo skrajšal.

Najprej v večjih mestih

Zaplotnik v Sloveniji predlaga postopno uvedbo ukrepov in pilotne študije v večjih mestih. Zaveda se, da bo zmanjšanje hitrosti na avtocestah naletelo na odpor, vendar primerja ukrep z varnostnimi pasovi in prepovedjo kajenja v zaprtih prostorih – ukrepi, ki so bili sprva nepriljubljeni, danes pa jih družba vidi kot nujne.

Podnebni svet sicer nima odločilne moči, a poziva k resni razpravi. Kot pravi Zaplotnik: »Ali si politiki upajo to implementirati pred volitvami? Verjetno ne. Ali se moramo o tem pogovarjati? Absolutno.«

Študije slovenskih razmer

Kljub temu da prioritetne občine za uvedbo območij 30 km/h še niso določene, Podnebni svet zagovarja uvedbo na nacionalni ravni, pri čemer bi občine imele možnost izjem: »Podlaga za kakršno koli ukrepanje morajo biti študije slovenskih razmer,« poudarjajo.

Ena od možnosti je tudi uvedba nižjih omejitev le v določenih urah ali na določenih odsekih, vendar Podnebni svet opozarja, da so za to potrebne študije. »Za morebitne spremembe dovoljene hitrosti na avtocestah bi bilo treba spremeniti zakon, skladno z ugotovitvami predhodno izvedenih raziskav,« so še dodali.

