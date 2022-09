Bomo morali pozimi zunaj spet nositi maske?

Kurilna sezona je pred vrati. Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, se bo letos verjetno več ljudi odločilo za ponovno ogrevanje z drvmi in drugimi vrstami kuriva, ki imajo ob nepravilni uporabi velik vpliv na delež prašnih delcev v ozračju.

Če menite, da nekoliko bolj onesnažen zrak na vas nima vpliva, naj vam postrežemo s podatkom, ki ga je na današnji novinarski konferenci povedala Majda Pohar z Nijz: »Onesnaženemu zraku smo izpostavljeni vsi. Je pomemben dejavnik tveganja za različne bolezni in večjo umrljivost med ljudmi. Vpliv onesnaženega zraka na zdravje celotne populacije je primerljiv z vplivom nezdrave hrane in s kajenjem tobaka.«

Vsako leto med oktobrom in marcem v Sloveniji izmerimo presežek mejnih vrednosti delcev PM10, zato je njihov porast moč pripisati vplivu individualnih kurišč, je povedala Tanja Bolte z direktorata za okolje. Povečanje delcev je mogoče pripisati kurjenju na fosilno gorivo in vremenskim vplivom, kot je temperaturni obrat in podobno, ki so pozimi pogosti v kotlinah.

Težava je v neprimernih kurilnih napravah in neprimernih materialih, kot sta papir, karton … »Kurjenje z njimi prepoznamo po temnem dimu, ki se vali iz dimnikov. Še posebej alarmantno je kurjenje plastike, ki je popolnoma neprimerno, pa ga je bilo opaziti tudi že letos,« opozarja Simon Dovrtel iz obrtniške zbornice.

Manjši so delci, bolj so škodljivi

Delci PM10 dokazano povzročajo bolezni srca in ožilja ter bolezni dihal, vključno z rakom na pljučih, vse več dokazov je tudi za vpliv na sladkorno bolezen. Različni delci različno škodijo zdravju, odvisno od njihove velikosti in primesi, ki jih vsebujejo. Čim manjši so, tem nevarnejši so, saj najmanjši prehajajo tudi v notranjost pljuč in kri, ta pa jih nosi po telesu. Osnovni mehanizem delcev je, da povzročajo vnetja, poslabšujejo pa tudi osnovne bolezni, kot so okvare žilnih sten, večja nagnjenost h krvnim strdkom idr.

Kako si lahko pomagamo?

FOTO: Roman Šipić, Delo

Nasveti za kurjenje

Redno spremljajmo kakovost zraka in priporočila Nijz za zmanjšanje fizične aktivnosti na prostem in redno zračenje prostorov takrat, ko so vrednosti prašnih delcev v zraku nižje. Majda Pohar z Nijz zagotavlja, da vrednosti delcev pri nas še niso tako visoke in tega ni pričakovati niti v zimskih mesecih, da bi bilo treba na prostem nositi masko. Opozarja pa, da opazujmo svoje telo in pravočasno ukrepajmo, saj se vsakdo drugače odzove na povišane mejne vrednosti prašnih delcev v zraku.

Pri obrtni zbornici letos zaznavajo večje zanimanje za kurjenje s trdimi gorivi, kar je pripisati visokim cenam energentov, zato svetujejo:

če nameravate uporabiti peč, ki je že nekaj let niste, jo mora pred tem pregledati dimnikarska služba;

če ste kupili novo peč, jo mora pred prvo uporabo pregledati dimnikarska služba;

peči na tekoče gorivo je treba pregledati enkrat letno;

peči na trdo gorivo je treba očistiti vsake tri mesece;

za pregled peči izberite strokovno dimnikarsko službo, ki ima potrebno opremo;

v pečeh ne kurite papirja, kartona, plastike in drugega neprimernega materiala;

v primeru dimniškega požara mora kurišče pregledati dimnikarska služba;

kurite dovolj suha drva;

bodite pozorni na delež ogljikovega monoksida. Še vedno je vsako leto v Sloveniji nekaj smrti zaradi zastrupitev z ogljikovim monoksidom. Tega plina ne moremo zaznati z našimi čutili, ker nima vonja in je brezbarven.

Zamenjajte neprimerne kurilne naprave

Z direktorata za okolje opozarjajo, da je na Eko skladu še vedno dovolj sredstev za zamenjavo neprimernih peči, ki so na voljo prebivalcem Slovenije v obliki posojil za nakup bolj ekoloških kurilnih naprav. Ocenjujejo, da je v Sloveniji še vedno čez 200.000 naprav, ki so stare več kot 25 let in so neprimerne.