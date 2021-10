Bomo dobili tudi vavčerje za plin in elektriko? Janša okrcal Petrol

Vlada bo v luči rastočih cen energentov po besedah premierja Janeza Janše sprejela vse tiste ukrepe, ki so oz. bodo v okviru skupnega evropskega trga dovoljeni. Na njih bodo med drugim spregovorili ta teden na vrhu EU. Med možnostmi je omenil ponovno regulacijo marž in energetske vavčerje za ogrožena gospodinjstva.

»Cel svet ukvarja s posledicami cen energije, še posebej v Evropi imamo pred očmi situacijo, ki je nastopila v letih 2008 in 2009, deloma tudi že prej, a na tiste znake ni nihče resno reagiral, ko so cene energije letele v nebo in so se nato te podražitve prelile tudi na vse tiste izdelke, ki so odvisni od porabe energije v njihovi proizvodnji,« je v odgovoru na poslansko vprašanje Bojane Muršič (SD) v DZ pojasnil premier Janša.

Po njegovih besedah domača in evropska znanost zaenkrat zagotavljata, da pred nami ni takšnega vala in da gre za sezonske učinke. »Ali temu verjamemo ali ne, je druga stvar, dejstvo pa je, da je to ena od reakcij na epidemijo, ko se je v Evropi in ZDA natisnilo veliko denarja, ustvarilo neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, kar trg tako ali drugače izravna. In vedno v tem postopku izravnave ceno plačamo potrošniki,« je dejal.

Podražitev Petrola neupravičena

Kot je poudaril, se s tem vprašanjem vlada intenzivno ukvarja in bo ukrepala. Prejšnji teden je po njegovih besedah že obravnavala možne ukrepe, ta teden jih bodo tudi na seji evropskega sveta, za naslednji teden pa je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sklical sejo ministrov, pristojnih za energijo.

Stanje po državah članicah je, kot je izpostavil, različno. V Sloveniji se nobenemu distributerju velike pogodbe, ki se sklepajo za daljše časovne obdobje, še niso iztekle, je pojasnil. Podražitev elektrike, ki si jo je »privoščil« Petrol, je po Janševih besedah neupravičena.

Poudaril je, da omenjeno podjetje predstavlja 10 odstotkov ponudbe, potrošnikom, ki pri njem nabavljajo elektriko, pa svetoval, naj ponudnika zamenjajo. »To bo tudi lekcija za tiste, ki špekulirajo,« je poudaril.

Ponovno reguliranje marž?

Glede nafte je spomnil, da je bil leta 2014 v Sloveniji liter bencina 1,5 evra, pa je bil trg reguliran. To pomeni, da je vlada določala marže, ki pa predstavljajo zgolj osem odstotkov cene bencina, je dejal. »Torej to lahko reguliraš kolikor hočeš, pa bistvenega učinka ni, glede na to, da cene na črpalkah sledijo cenam surove nafte na trgu,« je dejal.

Ponovil je, da bo vlada sprejela vse potrebne ukrepe na ravni EU in tiste, ki bodo v Sloveniji potrebni. »Vključno s tem, da recimo del teh špekulacij zatremo s ponovnim reguliranjem marž,« je dejal. Drugi tak ukrep je po Janševih besedah energetski vavčer za gospodinjstva, ki so ogrožena. »To je ena od možnosti, ki jih navaja Evropska komisija in tudi v to smer pripravljamo rešitve. So tudi nekateri drugi, za katere vlada nima pristojnosti, verjetno bomo prišli z njimi v DZ in upamo na vašo podporo,« je sklenil.

Dvig okužb zaradi protestov

Janša je v dravne zboru spregovoril tudi o nedavnih protestih, Luka Mesec (Levica) mu je zastavil vprašanje glede »vladanja z nasiljem«. Premier je odgovoril, da bomo »zaradi neodgovornega obnašanja, ki ga nista povzročila policija ali vlada, ponovno prisiljeni uvajati ukrepe, ki ne bodo PCT ukrepi, ampak ukrepi, ki bodo ponovno zapirali javno življenje in gospodarstvo«. Poudaril je, da v Sloveniji ni spirale nasilja, ampak spirala dviga okužb, ki se dogaja od protestov 5. oktobra.

O dosjejih Premier Janša je danes v državnem zboru tudi zavrnil navedbe vodje SD Tanje Fajon, da se slovenskemu predsedovanju Svetu EU jemljejo dosjeji. »Jaz bi bil vesel, če bi se to zgodilo, ampak se to ne dogaja,« je premier povedal glede navedb Fajonove. Ta je v nedeljo v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija dejala, da se Sloveniji jemljejo dosjeji v okviru predsedovanja Svetu EU in da se diplomati veselijo, da bo Francija januarja prevzela predsedovanje. V odgovoru na vprašanje poslanke Monike Gregorčič (SMC) je Janša povedal, da so številne dosjeje preložili iz prejšnjih predsedovanj na slovensko, saj je to prvo predsedovanje po izbruhu pandemije covida-19, ki v celoti poteka operativno. »Iz prejšnjih predsedovanj je bilo na ta semester preloženih zelo veliko dosjejev. Ukvarjati se moramo s 50 odstotkov več temami, kot bi se sicer,« je poudaril Janša.

