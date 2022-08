Akcija na Blejskem jezeru: prišli so gasilci in potapljači, potem pa se je izkazalo ...

Precej pogosto z marsikaterega konca Sloveniji poročajo o najdenih bombah, ki so ostale iz nekih drugih časov. Ene so manjše, druge večje (eni bolj znanih v zadnjem času sta zagotovo bili tisti v Mariboru, ko so zaradi odstranjevanja poltonskega in 250-kilogramskega eksplozivnega sredstva mnogi morali zapustiti svoje domove), vse pa so smrtno nevarne. Njihovega odstranjevanja se je zato treba lotiti sila previdno, saj je vsaka napaka lahko usodna.

Te dni se je razvedelo, da naj bi se pri Blejskem otoku nahajala bomba. Potapljači civilne zaščite so odšli na kraj, pomagali so jim blejski gasilci, na koncu pa se je izkazalo, da nevarnost vendarle ni pretila. »Po pregledu okolice in zavarovanju otoka smo na srečo ugotovili, da gre le za lesen pilot,« so sporočili gasilci.

