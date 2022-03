Že od ponedeljka in še danes pred ministrstvom za pravosodje znova protestira Jani Debelak. 51-letnik s Senovega pri Krškem se je za to odločil, ker je prepričan, da se mu je zgodila velika krivica in da je žrtev pravosodne, policijske in zdravstvene korupcije. S tokratnim protestom zahteva, da se nemudoma obravnava kazenska ovadba, ki jo je vložil 1. julija lani na okrožnem državnem tožilstvu v Krškem zaradi koruptivnega ravnanja slovenskih represivnih organov oziroma zoper kriminalista s Policijske uprave Novo mesto, ki naj bi, kot zatrjuje, zrežiral njegov telefonski pogovor, zaradi katereg...