Bolnišnice v vedno večji pripravljenosti, še ena, ki se bo spremenila v covidno

UKC pripravljen, 350 je bilo do zdaj najvišje število bolnikov

Zaposlene bodo morali prerazporejati na covid oddelek. FOTO: Matej Povše

Slovenski zdravstveni sistem si nikakor ne želi še ene covid krize, kot je bila lanska, ko so bolnišnice morale na hitro vzpostaviti covidne oddelke za hospitalizirane bolnike. Trenutno je v bolnišnici 59 bolnikov, ki se zdravijo zaradi okužbe s koronavirusom, od tega jih je 10 na intenzivni negi.Na morebitni novi val, ki grozi zaradi hitrega širjenja različice delta in premajhne precepljenosti prebivalstva, so pripravljeni v največji bolnišnici v Sloveniji, UKC Ljubljana. Predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljanaje pred dnevi pojasnila, da imajo v diagnostično-terapevtskem servisu (DTS) na voljo 150 postelj za covidne bolnike, v bolnišnici Petra Deržaja še do 100 postelj, nekaj še na infekcijski kliniki.V najhujšem obdobju drugega vala epidemije so na navadnih oddelkih zdravili 350 covidnih bolnikov in 70 na oddelku intenzivne terapije. Ob tem je Lejko Zupančeva spomnila, da so imeli v UKC pred epidemijo covida 19 na voljo skupaj 100 intenzivnih postelj, tako so skoraj podvojili njihovo število. To prinaša izjemne obremenitve tistih, ki znajo te bolnike negovati in zdraviti. Posvarila je, da se že zdaj zelo bližajo položaju, ko bodo morali vzpostaviti dodatne kapacitete za covidne bolnike, kar pomeni, da bodo morali z drugih oddelkov prerazporejati kader.Na povečano število pacientov se pripravljajo tudi v bolnišnici Murska Sobota. »Postali bomo covidna bolnišnica, ko bo v državi hospitaliziranih več kot 150 covidnih bolnikov. Pripravili smo načrte za aktiviranje prostorskih enot in zdravstvenega kadra, kot bodo to zahtevale epidemične razmere, obenem pa si želimo, da bi čim bolj normalno potekalo tudi običajno zdravljenje. Načrt za spopadanje z novim valom epidemije je v sredo potrdil tudi svet zavoda bolnišnice,« so sporočili iz Murske Sobote.T. i. rdečo cono s 15 posteljami bodo, tako kot spomladi, najprej vzpostavili v 1. nadstropju v stari stavbi ginekološko-porodniškega oddelka. Po projekcijah bi ob 15 obolelih za covidom 19, od tega šestih na intenzivni terapiji, zmanjšali le program na negovalnem oddelku, drugi programi bi potekali nemoteno. Ob tem direktor bolnišnice izpostavlja, da je zdravstveni kader v bolnišnici pripravljen in da so aktivno promovirali cepljenje, tako da imajo v tem trenutku dokaj visoke številke precepljenosti (71 odstotkov zaposlenih, 95 odstotkov zdravnikov, zaposleni v zdravstveni negi so precepljeni 64-odstotno, pri preostalih zaposlenih pa je cepljenih 71 odstotkov).