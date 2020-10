Bolniških postelj že zmanjkuje

Zmanjkuje nam postelj in tudi kadra, poudarja Aleš Rozman. FOTO: Jure Eržen

Na sodišču merjenje temperature

Z ljubljanskega okrožnega sodišča so včeraj sporočili, da bodo vsem, ki bodo prišli na omenjeno sodišče ali pa na okrajna sodišča ljubljanskega okrožja, pred vstopom v sodno dvorano izmerili temperaturo. Če bo ta višja od 37,5 stopinje Celzija, bodo zavrnili vstop na sodišče.

V blok z razkuženimi rokami

Upravniki večstanovanjskih stavb morajo od včeraj poskrbeti za namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok, da bi bilo tveganje za širjenje okužbe z novim koronavirusom čim manjše. Ti morajo biti na voljo ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo. Danes oziroma jutri pa bodo postali veljavni še drugi ukrepi, kot denimo omejeno število ljudi v zaprtih prostorih.

V torek se je v Sloveniji zgodilo to, kar se je še pred tedni zdelo skoraj nemogoče. Novi koronavirus so namreč potrdili pri kar rekordnih 356 posameznikih. Odgovorne še posebno skrbi visok delež pozitivnih testov od skupno opravljenih tudi rekordnih 3998. Ta se zadnje tedne strmo povečuje, v torek je bil kar 8,9-odstoten (za primerjavo: v prvem, spomladanskem valu je bil najvišji delež, 5,67-odstoten, 26. marca).»To stanje me zelo skrbi, ker če bi ob zdajšnjem poteku epidemije danes uvedli izjemno stroge ukrepe, ki bi krivuljo obrnili navzdol, bi ta efekt doživeli čez 10 do 14 dni. Takrat se pričakuje, da bomo potrebovali 200 bolniških postelj, ki jih še nimamo. Konec meseca, če se krivulja ne bo obrnila navzdol, pa 300,« je včeraj na to, kako vsakodnevno povečevanje števila novih okužb vpliva na proste postelje v bolnišnicah, opozoril direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo GolnikDodal je, da so slovenske bolnišnice že presegle 70 odstotkov kapacitet, ki jih lahko namenijo oskrbi bolnikov s covidom-19, ne da bi to vplivalo na preostale dejavnosti. Zato je tudi domove starejših pozval, naj pripravijo lastne rdeče cone, saj starostnikov morda ne bo več mogoče preventivno sprejemati v bolnišnice.»Ni edini problem to, da zmanjkuje postelj, ampak tudi kadra zmanjkuje,« je na vedno več okuženih zdravnikov in drugega medicinskega osebja še opozoril Rozman, ki se je na vse Slovence obrnil s pozivom, naj se strogo držijo zaščitnih ukrepov ter prispevajo k zaustavitvi širjenja koronavirusa. »Da boste imeli na voljo svojega kirurga na delovnem mestu takrat, ko boste morali operirati slepič, ne pa da bo v neki karanteni ali na bolniški.«Kljub virusu velike porokeDa bi zagotovili čim več postelj za bolnike s covidom-19, na ministrstvu za zdravje v zadnjih dneh preigravajo številne scenarije. Tako bi lahko osrednja bolnišnica za omenjene bolnike postala tudi Bolnišnica Topolšica. Rozman pravi, da se trudijo, da bi vsakega bolnika s covidom-19 še naprej hospitalizirali v najbližji bolnišnici. Tudi če bo Topolšica vzpostavljena kot osrednja za covid-19, po njegovih pojasnilih ne bo mogla biti edina, saj imajo premalo postelj.Še vedno velja, da se ljudje največkrat okužijo na zasebnih zabavah. »Izvori okužb so zasebna druženja. Imamo informacije, da se 50-letnice in poroke še vedno prirejajo in da je na teh zabavah veliko gostov. Potem po raznih lokalih, ko se ključavnica zvečer obrne. So tudi delovne organizacije, ki slabo oziroma ne spoštujejo teh varnostnih ukrepov. Tudi pri skupni vožnji z avtomobilom v teh podjetjih, ko se na primer štirje vozijo z avtom, kar je sicer pohvalno z vidika ekologije, ni pa dobro za epidemijo,« je nanizal direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik.Vladni govorec za covid-19pa je dodal: »V najbolj prizadeti regiji, na Koroškem, so se zgodile tudi poroke s 150 udeleženci. To vemo. Od tam prihajajo velike nevarnosti in ta praksa še vedno ni opuščena, in noben poziv, ki smo ga izrekli doslej, ne pade na plodna tla.«