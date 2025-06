Bolniku tudi oblačilo daje moč in upanje

Vsak od nas ima kos oblačila, ki mu je še posebno pri srcu. Ne zaradi kosa blaga kot takega, temveč zaradi zgodbe, ki jo nosi. »Oblačila niso le del videza. So del nas; naša identiteta, občutek varnosti, bližina, ko jo najbolj potrebujemo. Še posebno za bolnike med zdravljenjem lahko postanejo vir opore, samozavesti in stika s seboj,« poudarjajo v Bestseller SLO+, ljubljanski podružnici podjetja Bestseller, ki ima pod okriljem več kot 20 modnih znamk.

Bestseller, dansko družinsko podjetje, ki letos praznuje pol stoletja, se je odločilo razdeliti 50 milijonov danskih kron (približno 6,7 milijona evrov) 50 organizacijam po vsem svetu. Izmed več kot 560 nominiranih je med petdeseterico izbrancev tudi Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L. »Ta donacija je več kot finančna podpora. Je priznanje pomenu našega delovanja in programu celostne rehabilitacije, za katerega izvajanje jo bomo tudi v celoti namenili,« je ob prejemu čeka v višini 69.750 evrov iz rok Mirana Agniča, vodje slovenske pisarne Bestsellerja, dejala Kristina Modic, izvršna direktorica Združenja L&L.

Predstavili so tudi priložnostno kolekcijo majic z izjavami bolnikov, ki so nastale v sodelovanju z L&L in nosijo močna sporočila poguma in povezanosti.

Dogodek Objem bližine je osvetlil pomen, ki ga ima oblačilo za posameznika, še posebno v najtežjih trenutkih bolezni.

Pomembno za bolnikovo samopodobo

»Program celostne rehabilitacije Skupaj na poti do zdravja v združenju gradimo že več kot osem let, donirana sredstva pa bodo močno pripomogla k njegovemu nadaljnjemu razvoju in nadgradnji, dolgoročnemu obstoju in posredno omogočila tudi preostalim podpornim programom, da se bodo še hitreje razvijali in še lažje izvajali in bili tako na voljo širšemu krogu uporabnikov,« je dejala.

Oblačilo je namreč izjemno pomembno za bolnikovo samopodobo, samozavest. »Bolniki nam povedo, da je včasih prav oblačilo – majica, domača pižama v bolnišnici, šal ali kos, ki ga radi nosimo – tisti most med izgubljeno močjo in novo samozavestjo, spodbuda na poti boja z boleznijo med zdravljenjem,« dodaja Modičeva.

Čeprav si zaradi bolezni ali zdravljenja telesno povsem spremenjen, si v sebi še vedno ti, obleke pa so ena taka stvar, ki te na to spomni, dodaja Ajda Cvelbar, vodja projektov pri Združenju L&L in njegova zastopnica v mednarodnem projektu Young Cancer Survivors, ki je skupaj z Brino Žagar, vodjo projektov pri Združenju L&L in vodjo programa celostne rehabilitacije, delila tudi svojo izkušnjo. Ravno zato je bil dogodek, na katerem so Združenju L&L vročili donacijo, več kot le predaja čeka, saj so spregovorili o moči oblačila kot nosilca identitete, samozavesti in bližine, ki bolniku daje nekaj več kot zaščito – pogosto tudi simbol opore, notranje moči in upanja.