Bolnik s presajenim organom zavrača testiranje – ker gre za prevelik poseg v telo

V UKC Ljubljana so v današnji izjavo za javnost opozorili, da sta pojav in razširjenost omikrona že zahtevala davek med zaposlenimi. Zaradi velikega števila karanten, bodisi zaradi okužb bodisi visokorizičnega stika, so se odločili za prehod v fazo tri in bodo na delo klicali tudi tiste asimptomatske delavce, ki so v karanteni.

Vodja službe za korporativno varnost Matjaž Tavčar pa je ob tem spregovoril tudi o vse pogostejših grožnjah in napadih na zaposlene, ki jih v času epidemije vsakodnevno beležijo v UKC. »Že pred korono je UKC zagovarjal ničelno toleranco do groženj, verbalnih in fizičnih napadov. Ne moremo si dovoliti še dodatnega pritiska na zaposlene. Ljudje so na mejah zmožnosti. Sodelujemo s policijo, ki nam v teh razmerah pomaga. Dnevno dobimo po 30 klicev in pisem z grožnjami in komentarji v smislu, da bodo zdravniki pokončali ljudi, ker jih silijo v zdravljenje in cepljenje proti covidu. Na koncu ne bo največji problem primanjkljaj postelj, temveč kadra. V naslednjih tednih se bomo soočali z velikim pomanjkanjem,« je opozoril.

Razkril je tudi, da se na urgenci vsakodnevno zgodi tudi kakšen incident zaradi neizpolnjevanja pogojev ali odklanjanja testiranja. »Imeli smo bolnika, ki so mu predhodno presadili organ, ni pa se želel testirati, ker je smatral, da gre za prevelik poseg v telo. Vsak naj si to razlaga po svoje,« je še dejal Tavčar.

Zdravstvena stroka se je v času covida znašla pod velikim pritiskom, številni javno izpostavljeni zdravniki in strokovnjaki opozarjajo na grožnje, ki jih vsakodnevno prejemajo od nasprotnikov cepljenja in ukrepov. Nedavno je bil žrtev fizičnega napada profesor s farmacevtske fakultete Borut Štrukelj in se za tem odločil, da se povsem umakne iz javnosti.