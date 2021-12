Bolni Tilen shodil in se naučil igrati harmoniko (FOTO)

»Vedno nas osreči, kadar lahko razveselimo ljudi z našo glasbo. Nedavno pa je naš harmonikar Gašper še posebno razvedril prav posebnega fanta Tilna Vidica iz Novega mesta. Zakaj posebnega? Ker je 19-letni Tilen na prvi pogled nekoliko sramežljiv fant, v resnici pa pravi veseljak, ki se ne ozira na svoje majhne življenjske omejitve. Njegova največja strast pa je slovenska glasba, ki jo posluša prek youtuba in se uči tudi besedil. Na pamet jih zna več kot sto, med njimi tudi naše.

In ker je velik oboževalec tudi našega ansambla, se je naš Gašper odločil, da mu pripravi posebno presenečenje. Osebno mu je na dom prinesel majico in koledar, prišel pa je s harmoniko, ob kateri sta nato s Tilnom tudi zapela. Ker sta od njunega snidenja minili več kot dve leti, je bilo Tilnovo veselje toliko večje,« so člani mladega dolenjskega Ansambla Gašperja Kavška, ki ga sestavlja pet fantov, pred dnevi zapisali na svoj profil ​na facebooku.

Najbolj pogreša veselice

Gašper in Tilen sta zapela več viž, ena je bila Poštar Ansambla Lojzeta Slaka, ki sta jo posnela in objavila, videoposnetek pa si je v pičlih nekaj dneh ogledalo več deset tisoč ljudi. Tilnovo mamo Urško Vidic smo prosili, naj nam o nadarjenem sinu pove kaj več. In izvedeli, da ima od rojstva motnje v razvoju, je srčni bolnik in ima epileptične napade, kar je posledica tega, da se je rodil kot tako imenovani zahiranček.

»Zaradi srčne napake se v zadnjih tednih nosečnosti ni več razvijal, in namesto da bi pridobival težo, jo je izgubljal,« nam razloži Urška, ki ima še starejšega, 23-letnega sina, pa tudi mlajšega, komaj devetletnega, na srečo sta se oba rodila zdrava.

»Ko so mi povedali, da se bo Tilen rodil s srčno napako, smo se na to pripravili in se odločili, da ga bomo sprejeli takšnega, kakršen bo. Nisem se ozirala na mnenja drugih in ni mi žal, da smo življenje podredili njemu. Ti otroci so zelo iskreni, ne poznajo slepomišenja in hinavščine, in če bi bili vsi ljudje takšni, bi bil naš svet povsem drugačen,« nam pove Urška. In tudi to, da so ji zdravniki po Tilnovem rojstvu dejali, da verjetno nikoli ne bo hodil. »Zaradi tega sem tudi pustila službo, trikrat na teden smo ga vozili v razvojno ambulanto, pa tudi samoplačniško, in še doma smo veliko delali z njim. In na srečo se nam je obrestovalo, saj je Tilen shodil malo pred drugim rojstnim dnevom,« nam razkrije mama, njen sin pa najbolj od vsega obožuje glasbo, sam se je naučil igrati harmoniko, predvsem pa rad poje in obožuje naše ansamble.

Obiskal ga je harmonikar Gašper Kavšek. Fotografije: Osebni arhiv

»Zato smo ga vedno, kadar je bila kje kakšna fešta ali koncert, težko spravili domov. Marsikdaj ga povabijo tudi na oder, da zapoje z njimi. In zadnji dve leti, odkar se soočamo s korono, najbolj pogreša veselice in podobna druženja,« nam še pove Urška.

Pomaga pri peki piškotov

Sicer pa Tilen med tednom obiskuje OŠ Dragotina Ketteja s prilagojenim programom, ki bo njegov drugi dom do 26. leta starosti. Domov prihaja okoli pol druge ure, nato pa se posveča različnim dejavnostim. Poleti je večinoma zunaj, pozimi pa se zadržuje v hiši in mami zelo rad pomaga pri peki piškotov, pospravlja posodo, pripravi in pospravi tudi mizo po obedu in podobno.

»Da je nadarjen za glasbo, so ugotovili že v šoli, zato vedno tudi tam veliko nastopa,« pove mama Urška. Tilen nam sam pove, katera je njegova najljubša pesem. »Meni ni za bogatijo ali pa Slakov Poštar,« reče. A jih sicer zna več kot sto, besedil pa se uči sam. Včasih kakšno pesem posluša vsega trikrat in jo že zna. Ansamblov, ki jih obožuje, pa je toliko, da ni mogoče našteti vseh. Tako na hitro omeni Ansambel Pogum, Mlade Dolenjce, Nemir, Nove spomine, Korenine, Ansambel Franca Miheliča in še veliko drugih. »Obožuje pa tudi Robija Erjavca, napovedovalca vremena, in kadar se srečata, reče, da sta oba legendi,« smeje se razkrije mama Urška. In tudi to, da Tilen takoj, ko sliši pesem, ve, kdo jo izvaja, od kod ansambel prihaja in kdo so člani. »Pa tudi Majdo Petan rad posluša. S tem je povezana tudi posebna dogodivščina, saj jo je enkrat zagledal na morju v Izoli in jo ogovoril. Ona pa se je odzvala in podružila z nami,« razkriva Urška.

In doda, da je podobnih situacij še veliko. Nekoč je v Topolšici prepoznal tudi Boštjana Pirjevca iz Ansambla Erazem. »Na splošno je priljubljen pri ljudeh, saj jih pogosto tudi sam zabava. Res je pravi veseljak.«

Mami rad pomaga v kuhinji pri peki slaščic.