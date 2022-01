Jasna Žaler Culiberg je februarja lani praznovala 40 let. Ker velika zabava ni bila možna, ji je mož Miha podaril dvotedensko potovanje. Izbral je destinacijo, kjer še nista bila, karibsko Jamajko. Ker sta tja odletela za božič, bi morala biti že več kot 10 dni doma. Jasna in Miha pa imata tudi pet otrok, stari so od tri do 15 let. Te bi morala letos prvič objeti 9. januarja. Pa se to še vedno ni zgodilo. Saj so njihovi starši obtičali nekje na rajskih Kajmanskih otokih. Zanimalo nas je, zakaj se je potovanje tako zavleklo. Bila sta pozitivna »Če sva jim že tako blizu, le zakaj ne bi ...