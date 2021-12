Bolna dvojčka Jan in Nik bi Božičku pisala za dvigalo

Za starše je najhujše spoznanje, da je njihov novorojenček bolan ali pa hudo zboli po rojstvu. Velika večina se jih ne vda v usodo ter poskuša na vse načine pomagati otroku, in takšna sta tudi Barbara Pestiček Hajnc in Rene Hajnc, oba sta stara 31 let, ki se že vse od pomladi 2014 borita za svoja dvojčka, Jana in Nika, rodila sta se s cerebralno paralizo. Olajšati jima želita življenje, enako pa tudi sebi, saj sinova rasteta in ju je vse težje prenašati, zlasti večkrat na dan po stopnicah. Zato nujno potrebujejo dvigalo, ki bi ga s pomočjo ljudi dobre volje zgradili na zunanji strani hiše, ki sta jo Barbara in Rene še pred rojstvom fantov s pomočjo dolgoročnega posojila kupila v Sladkem Vrhu v občini Šentilj.

Želita si samostojnosti

Barbara je ves čas ob otrocih.

«Fanta rasteta in vedno težje ju je nositi po stopnicah gor in dol. Še zlasti je hudo, ko odidem v službo, Barbara pa ju mora sama peljati v šolo, na terapije. Ob tem seveda ne smeva zanemarjati najmlajšega člana družine, ki se je rodil 24. junija letos. Zelo hudo nama je, da sva morala zaprositi za pomoč, a drugače ne gre. Ko sva vse dobro preštudirala in prišla do zaključka, da bi to olajšalo Janovo in Nikovo življenje, sva se odločila. Dvigalo bi jima omogočilo tudi nekoliko več samostojnosti, ki si jo več kot očitno želita. Hkrati bo to veliko olajšanje tudi za naju,« pove skromni Rene. Mlada oče in mama sta nam povedala svojo žalostno življenjsko zgodbo, v kateri pa z ljubeznijo in razumevanjem premagujeta vse ovire.

Rene, rojen v Mariboru tik pred osamosvojitvijo Slovenije, je že pri dvanajstih ostal brez obeh staršev. Odraščal je pri babici v Zgornji Kungoti, leta 2012 pa spoznal Barbaro iz Selnice ob Muri, s katero sta se kmalu poročila. V Sladkem Vrhu sta si ustvarila dom in vse je bilo pripravljeno na družinsko idilo, še zlasti ko je Barbara zanosila. Žal sta se dvojčka rodila prezgodaj, že pri 32 tednih, tehtala sta le po poldrugi kilogram. Prvih nekaj dni so mukoma čakali, ali bosta sploh preživela. Triinštirideseti dan po porodu sta z mamo prišla domov, pri šestih mesecih pa so jima diagnosticirali cerebralno paralizo, saj je prišlo do dihalne krize in poškodbe možganov. Diagnoza je njihovo življenje obrnila na glavo, hiša pa je polna stopnic. In te je z leti čedalje težje premagovati. Barbara je morala zaradi nege treh otrok pustiti službo, nadomestilo za izgubljeni dohodek pa je skromno. Rene je bil zaradi finančne stiske prisiljen menjati službo, da je dvojčkoma omogočil terapije. Zdaj je hišnik v avstrijskem Gradcu, zaradi oddaljenosti pa je pogosto odsoten.

Ena terapija na teden je premalo

Terapije so se začele že tri mesece po rojstvu dvojčkov, od šestega meseca pa so še intenzivnejše. Danes sta Jan in Nik učenca OŠ Gustava Šiliha s prilagojenim programom, Barbara ju vsak dan pripelje v Maribor iz več deset kilometrov oddaljenega Sladkega Vrha.

Potrebovala bi vsaj tri terapije na teden.

V šoli imata tedensko tudi eno terapijo, kar je po splošnem prepričanju terapevtov veliko premalo. »Potrebovala bi vsaj tri na teden, da bi se poznalo v njunem razvoju, zato jima poskušamo, poleg terapije v šoli, ki jo krije zavarovalnica, zagotoviti vsaj še dve tedensko. Sami plačujemo terapije in plavanje, saj le tako lahko kaj dosežemo. Če bi od zbranih sredstev za dvigalo kaj ostalo, bi to namenili prav za terapije,« pove Rene. »Predračun za dvigalo, ki smo ga dobili pred začetkom pandemije, je znašal 30.000 evrov, zdaj pa bo gotovo še kaj več. Ob tem bomo morali izvesti rekonstrukcije strehe, ker ga drugače ne moremo postaviti.«

V decembru, mesecu obdarovanj, bi bilo za Hajnčeve najlepše darilo torej – dvigalo. Vsi, ki želite in zmorete, jim lahko pomagate, spoštovane bralke in bralci tudi prek Krambergerjevega dobrodelnega sklada.

Koristi jima tudi plavanje.

