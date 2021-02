Bolezen jo je oropala materinstva

Štajerka Nastja Klevže je decembra praznovala 49. rojstni dan, kar je pri bolezni, s katero se spopada, redkost. Proti koncu tretjega letnika pedagoške šole je njena bolezen vzela zamah, študiranje je opustila in se zaposlila v podjetju svojih staršev, potem se je invalidsko upokojila. S cistično fibrozo se je rodila, in čeprav je imela resne težave že kot dojenčica, so ji po kopici napačnih diagnoz in zanjo nevarnih zdravil pravo postavili šele pri 38 letih. S svojima terapevtoma FOTOgrafiji: Osebni arhiv »Čeprav bolniki s cistično fibrozo v povprečju dočakajo 30 let, se nisem ustrašila...