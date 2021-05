Bolezen jemlje ude, ogenj vzel dom

»V petek in soboto sem se borila in ukvarjala s poplavo v stanovanju, ki jo imamo ob vsakem večjem nalivu, ko voda teče po stenah, potem pa je v nedeljo, 9. maja, eksplodirala vtičnica,« nam zaupa 44-letna Urška Bec iz Trbovelj, ki je v požaru izgubila vse, na srečo pa nihče iz družine – z njo živijo 18-letna hči in njena družina, partner in dvomesečna dojenčica, medtem ko starejša hči, stara 23 let, med tednom v Ljubljani študira zgodovino in španščino – ni bil poškodovan. Brez zlatih hčera ne bi zmogla, pove 44-letnica, ki se bori s hudo gangreno. Kot pravi, je lastni...