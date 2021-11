Bojano oženil med dopustom

V Vogljah pri Sežani sta pred kratkim praznovala zlato poroko vsestransko aktivna Bojana in Ljubo Vidmar. Člani mladinske sekcije Razvojnega združenja Repentabor, ki ga je Bojana vodila kar tri mandate od ustanovitve društva, to je 12 let, so ju prisrčno razveselili in presenetili, saj so jima pripravili pravo zlatoporočno kolono s kraškimi borovci in napisom Srečno, zlatoporočenca.

Postavitev kolone je trajala od zgodnjih večernih ur do svita, in kot pravi Ljubo, so ob tem dogodku popili kar tri litre odličnega jägermeistra, v katerega je gospodar dal kar 38 zelišč in prejel najvišja odličja na ocenjevanjih žganj. Slavje v družinskem krogu in krogu najbližjih prijateljev so imeli na Turistični kmetiji Izidorja Škera v Tomaju, kjer sta slavljenca razrezala torto, ki sta jo spekli vnukinji Teja in Anja. V teh dneh jima je voščil tudi sežanski župan David Škabar, tudi sam doma iz Vogelj, in jima izročil darilo; ob cvetju in steklenici terana ni manjkala knjiga sežanskega avtorja in priznanega slikarja Janka Kastelica Sežana – ljudje in kraji skozi čas.

Po zlati cesti

Ob tem so spomini nanesli na čas, ko je Ljubo, vojaški pilot, ki je svojo kariero zaključil v Slovenski vojski, dobil 10 dni dopusta in odšel domov ter se 6. novembra 1971 poročil z enako staro 22-letno domačinko Bojano. Rodila je kar doma. Dete pa so stehtali kar na tehtnici v trgovini. Oba slavljenca sta zelo aktivna v domačem RZ Repentabor, kjer sta prepevala v domačem čezmejnem pevskem zboru. Žal je pevski zbor v lanskem letu, ko so slavili 15 let aktivnega delovanja, prenehal delovati zaradi previsoke starosti pevcev.

Z veseljem in radostjo se spominjata številnih izletov v okviru društva, ko so prelepo slovensko pesem ponesli v svet. Oba pravita, da jima v zadnjih dveh letih najbolj manjka prav petje. Sta tudi strastna balinarja in se udeležujeta tekmovanj na občinski ravni, njihova balinarska sekcija pa dobro sodeluje tudi s prijatelji na italijanski strani meje. Bojana ustvarja najrazličnejša ročna dela, s katerimi se predstavlja na razstavah v domačem kraju, sodeluje tudi na dobrodelnih akcijah. Ljubo se lahko pohvali z odličnim jägermeistrom in brinjevcem, ki ga ob najrazličnejših priložnostih največkrat pokloni prijateljem. V zakonu sta se jima rodila hčerka Alenka in sin Andrej, v veliko veselje pa so jima vnuki Teja, Anja, Matej, Zala in Peter.

Zlatoporočenca Vidmar pravita, da je za trden in uspešen zakon poleg ljubezni in medsebojnega spoštovanja in razumevanja potrebna tudi velika mera strpnosti, ta ju je po 50 letih zakonskega življenja končno privedla na zlato cesto, po kateri bosta složno nadaljevala zakonsko pot.