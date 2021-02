Bojani Beović potrdili novo funkcijo

Poslanci skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so na ustanovni seji soglasno potrdili mandat novoizvoljeni predsednici Bojani Beović. Na čelu zdravniške zbornice je nasledila Zdenko Čebašek-Travnik. Novega predsednika je dobila tudi skupščina zbornice. Poslanci so na to mesto izvolili travmatologa Marka Juga.



Beovićeva se je v kratkem govoru po izvolitvi vidno ganjena zahvalila za podporo z glasovanjem na volitvah in potrditvijo na današnji skupščini. »Vesela sem, da sem postala predsednica zbornice, to je častna in pomembna funkcija,« je dejala. Prav tako se je zahvalila Čebašek-Travnikovi za odlično opravljen mandat. »Upam, da bomo z našo ekipo delo dostojno nadaljevali. Mandati so štafetna palica, to moramo znati podati naprej za nove ideje in nove moči. Skupščini želim uspešno delo. Ne dvomim, da bomo dobro sodelovali,« je prepričana.

Umaknila je pritožbo

Drugi krog volitev za predsednico zbornice, v katerem je bila na to mesto izvoljena Beovićeva, je potekal 15. decembra, takrat se je pomerila s Tanjo Petkovič. V prvem krogu se je sicer pomerila še Čebašek-Travnikova, ki pa je takrat prejela najmanjšo podporo kolegov.



Zdaj že nekdanja predsednica Čebašek-Travnikova je sicer napovedala pritožbo, a kot je sporočila na današnji seji skupščine, se je po tehtnem premisleku odločila, da to točko umakne z dnevnega reda. Beovićeva je bila tega vesela, a je poslancem zagotovila, da jim je na voljo za morebitna vprašanja.



Čebašek-Travnikova je Beovićevi je namreč očitala, da je z elektronskega naslova @zdravniska-zbornica.si pisala na naslove zdravstvenih ustanov, nacionalnih koordinatorjev in njihovih namestnikov »z gorečo prošnjo«, da se člani udeležijo volitev. O sumu nepravilnosti je obvestila tudi volilno komisijo, ki pa nepravilnosti ni ugotovila.

Nič več vodja posvetovalne skupine

Kot kaže, pa se z današnjim imenovanjem za predsednico zdravniške zbornice namerava Beovićeva posloviti z vodstva svetovalne skupine. Kot je dejala na današnji dopoldanski vladni novinarski konferenci, obeh funkcij ne more opravljati, saj ima dan le 24 ur. Bo pa še naprej v skupini sodelovala kot ekspert za področje infektologije. Kdo jo bo nadomestil na mestu vodje skupine, ne ve, saj mora o tem odločiti minister za zdravje. Kot je dejala, ima pri epidemiji veliko vlogo Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki bi lahko prevzel vodilno vlogo.

