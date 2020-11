Bojana Beović v drugi krog

Na volitvah za predsednico Zdravniške zbornice Slovenije bo potreben drugi krog. Vanj sta se uvrstili infektologinja Bojana Beović, ki je v prvem prejela največ glasov, in predsednica sekcije domskih zdravnikov Tanja Petkovič, medtem ko aktualna predsednica Zdenka Čebašek Travnik zapušča položaj, kažejo izidi na spletni strani zbornice.



Volilna komisija zbornice je štetje po pošti prispelih glasov opravila v torek. Skupno je bilo oddanih 5.893 glasov, s čimer je bil dosežen potreben kvorum. Kot je navedeno na spletni strani zbornice, je bila udeležba 50,7-odstotna.



Za Beovićevo, ki je v zadnjem času znana predvsem kot vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, je glasovalo 2.895 upravičencev, za Petkovičevo 1.510, za Čebašek Travnikovo pa 1.443. Med prispelimi glasovnicami je bilo 45 neveljavnih.



Sprva so bile volitve, na katerih so poleg predsednice izbirali tudi poslance skupščine zbornice, predvidene za 12. maj, a so jih takrat zaradi epidemije covida 19 premaknili na poznejše obdobje, tako da so potekale v torek.



Mandat predsednika traja štiri leta z enkratno možnostjo ponovne izvolitve.