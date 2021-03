Bojana Beović: Ustavili smo se pri visokih številkah

Epidemiološka slika v državi se izboljšuje, a ne dovolj hitro. Strokovnjaki opozarjajo, da epidemija v Sloveniji ponovno satagnira in da število okužb ne upada bistveno. V ponedeljek je bilo testiranih več kot 50.000 oseb, s PCR-testi so okužbo potrdili pri 740 osebah Ali je do tega prišlo tudi zaradi odpiranja šol?je v pogovoru za Odmeve dejala, da bi težko rekli, da je imelo odpiranje šol kakšno negativno posledico na stanje v državi in dodala, da so k temu gotovo pripomogle tudi šole same, ki so se pripravile še bolje kot v jeseni. Opozarja pa na stagnacijo v primerjavi z januarjem in začetkom februarja. »Ustavili smo se pri sorazmerno visokih številkah, precej višjih kot v Nemčiji in Avstriji. Visoke številke pomenijo, da je prenosov okužb kar veliko. Če v situaciji, ko je prenosov veliko, dobimo še različico virusa, ki je bolj kužna, lahko pričakujemo porast števila okužb.«​Da bi širjenje virusa čim bolj zamejili in zaživeli bolj sproščeno, je po mnenju Beovićeve pomembno, da se populacija v čim večjem številu cepi, saj da je cepivo uspešno tudi pri britanski različici. Glede na to, da je glede cepljenja kar precej dvomov in pomislekov je dejala, da bi 70 odstotkov šolnikov, kolikor naj bi se jih bilo pripravljeno cepiti, kar dobro za zaustavljanje epidemije. »Če bi to dosegli, bi se zaradi cepljenja začela epidemija ustavljati, seveda, če ne bi bilo variant, ki bodo odporna proti cepivu.« Odgovorila je še na vprašanje, ali je primerno, da so nekatere regije v rumeni, druge v oranžni in tretje v rdeči fazi. Meni, da lahko ljudje tam, kjer ljudje razmere to dopuščajo, živijo bolj normalno. Pravi še, da izkušnje kažejo, da ljudje ponekod očitno znajo zamejiti širjenje okužb in lahko tako tam živijo bolj sproščeno.