Bojana Beović razkriva, kaj bo naslednji ukrep, če se epidemiološka slika ne umiri

Izbruhi niso samo v DSO, v zadnjih dneh smo imeli strmo naraščanje sprejemov v bolnišnice, v naslednjih bomo videli, če se bo stanje zaradi ukrepov vendarle nekoliko stabiliziralo. Ni dobro, da s tako sliko vstopamo v jesensko-zimsko sezono.Podrobno razlago najdete na spletnih straneh Instituta Jožef Stefan, s tamkajšnjimi strokovnjaki o tem veliko razpravljamo. Več testov bi lahko pomenilo, da odkrijemo večji del ledene gore, ki tudi sicer obstaja. Proti tej korelaciji govorita dve dejstvi. V Sloveniji od aprila testiramo na enak način: bolnike s kakršno koli okužbo dihal, torej je lahko obojega več. Proti temu, da gre za enako število primerov, ki jih samo več diagnosticiramo, govori tudi to naraščanje v bolnišnicah.Prepričljivo bomo videli, ali ukrepi prijemajo, konec naslednjega tedna. Vsekakor bi bil naslednji ukrep omejitev zbiranja ljudi, razen v kontroliranih razmerah, dokler gre vse v smislu, da se čim manj prizadene pomembne dele življenja: šole, gospodarstvo, kultura.Ne, nikakor. Večina vnosov okužbe v DSO je prek zaposlenih, tako rekoč vsi. Treba je paziti na zaposlene. Seveda pa bi lahko bili povsem sproščeni obiski, veliko ljudi itd., tudi nevarni.Videli bomo, kako bo šlo z ukrepi, ki so v veljavi. Če jih mediji ne bi pomagali neprestano minirati, bi bili gotovo bolj, verjetno dovolj učinkoviti. Ne vem pa, kaj nas čaka z mrazom, bivanjem samo znotraj, prihodom študentov ...Ne, Slovenija je tako majhna, da je težko reči, kaj bi bilo tu učinkovito, saj so zaposleni vedno iz več občin, prav tako šolarji. Brez zapore občin se mi zdi lokalno zapiranje slabo smiselno, se mi pa zdi smiselno, da so za nekaj časa zaprli določene aktivnosti, npr. v Pivki, za čas, da se izbruh umiri.