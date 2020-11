Bojana Beović o črnih napovedih: Ko smo kazali napovedi pred dobrim mesecem dni, je malokdo verjel

Pred kratkim smo v državnem zboru gledali predstavitevs fakultete za matematiko in fiziko, ki je napovedal, da nas v Sloveniji čaka še precej črnih dni (več o tem v članku Napovedujejo nam še več kot tisoč smrti (VIDEO) ). Dejal je tudi, ker smo pri ukrepih zakasnili in ker nam je epidemija ušla iz rok, lahko izbiramo samo med dvema slabima možnostma: ali zaprtje ali veliko število smrti. Izjavil pa je tudi: »Avgusta in septembra smo imeli dokaj malo okuženih in malo zasedenost bolnišnic, zdelo se nam je, da je vse v redu. Ampak v ozadju je število infektivnih primerov eksponentno raslo. Na to so glasno opozarjali naši raziskovalci. Ves ta čas je epidemija eksponentno rasla. Kljub temu se mi zdi, da so njihova opozorila naletela na nekoliko gluha ušesa.«Za komentar na (pre)pozno ukrepanje in preslišana opozorila smo zaprosili, infektologinjo, pa tudi vodjo vladne svetovalne skupine. Njen odgovor objavljamo v celoti.»Na eksponencialni krivulji se za nazaj zelo lepo vidi, kdaj se odklanja navzgor, manj očitno je to med dogajanjem. S Sledilnikom sem vsak dan na zvezi, skrbno sledimo vse modele in napovedi, kakšnega posebnega opozorila od te skupine nisem prejela, smo se pa ves čas zavedali, kaj nas čaka, če blagi ukrepi na individualni ravni, ki so bili v glavnem v veljavi, ne bodo delovali. Kasneje so bili, kot veste, sprejemani novi in novi ukrepi, ob tem je bila tehtana njihova sprejemljivost in vpliv na druge segmente družbe. Za nekatere ljudi so ukrepi pretirani in nesorazmerni, za druge prepozni, nihče pa ne govori o njihovem upoštevanju in pomenu, da jih s skupnimi močmi upoštevamo, žal. Me pa veseli, da je ing Zaplotnik opozoril na veliko število smrti, ki nas čaka, ko smo o tem govorili in kazali napovedi pred dobrim mesecem dni, je malokdo verjel, čeprav se je oglasil kasneje kot nekateri drugi strokovnjaki za modele,« je odvrnila.Za komentar na (pre)pozno sprejemanje ukrepov smo prosili tudi vlado, ki jo vodi