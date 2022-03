Bojana Beović: Ne gre za za uvedbo obveznega cepljenja, pač pa ...

NIJZ je ob predlogu programa cepljenja za leto 2022 pripravil tudi navodila z izvajanje programa cepljenja. V njem svetujejo, da se cepljenje proti covidu-19 opravi predvsem pri zaposlenih v zdravstvenih in socialnih ustanovah.

Prvotni predlog programa cepljenja vsebuje spremembe v poglavju program cepljenja za zaposlene, kjer so na Nacionalnem inštitut za javno zdravje (NIJZ) k navedenim boleznim dodali covid-19.

Preberite še:

To bi omogočilo, da se cepljenje proti covidu-19 opravi v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja delovnih mest pri osebah, ki so pri opravljanju dela izpostavljene nalezljivim boleznim, in osebah, ki lahko pri delu prenesejo okužbo na druge osebe.

V že omenjenih navodilih pa so poleg tega dodali še navedbo, da se cepljenje opravi »predvsem pri zaposlenih v zdravstvenih in socialnih ustanovah«. Kot pravijo na NIJZ, bo navedba lahko v pomoč specialistom medicine dela, prometa in športa pri svetovanju in priporočanju cepljenja proti covidu-19 posebej za določena delovna mesta oz. pripravi izjave o varnosti z oceno tveganja delovnega mesta.

S takšnim navodilom se je na sestanku prejšnjo sredo strinjala tudi posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ, je razvidno iz zapisnika sestanka, objavljenega na spletni strani NIJZ.

Bojana Beović: Ne gre za za uvedbo obveznega cepljenja

Predsednica skupine Bojana Beović je danes na vprašanje, če gre pri navodilih za poskus uvedbe obveznega cepljenja za zaposlene v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, to zanikala. Kot je poudarila, bo šlo za oceno situacije, ki bo odvisna od nalezljivosti in nevarnosti morebitnih novih različic koronavirusa, ne pa neposredno uvedbo obveznega cepljenja.

Preberite še:

Če bi za neko delovno mesto vendarle sprejeli pogoj cepljenja proti covidu-19, pa bi zaposlene, ki bi to odklanjali, po njenih besedah premestili na drugačno delovno mesto ali varnost zaposlenih zagotovili z uporabo varovalne ocene, ki v zelo veliki meri preprečuje možnost okužb.

Na vprašanje, če bi zaposlene ob odklanjanju lahko tudi odpustili, pa je odgovorila, da posameznik težko dela na delovnem mestu, kjer je življenjsko ogrožen.