Bojana Beović glede neprofitnosti za koncesionarje: »Obeta se ustavna presoja novele«

Zdravniki imajo po besedah predsednice Zdravniške zbornice Slovenije Bojane Beović glede na predstavljeno občutek, da si z danes sprejeto novelo zakona o zdravstveni dejavnosti ne morejo obetati kakšne pomembne zdravstvene reforme. »Bolniki z omejevanjem števila storitev seveda ne morejo biti na boljšem,« pravi. Obeta se ustavna presoja novele.

»Zdravniki imamo občutek, da si glede na dejstva, ki so nam bila predstavljena, ne moremo obetati kakšne pomembne zdravstvene reforme, kakšnih bistvenih sprememb, ki bi prinesle več storitev za bolnike ali kakršnokoli boljšo organizacijo zdravstva, razen nekaterih podrobnosti,« je dejala v odzivu na danes v DZ sprejeto novelo zakona o zdravstveni dejavnosti.

Na vprašanje, katere storitve bi bile po njenem mnenju najbolj prizadete in ali že imajo kakšne ocene, koliko zdravnikov bi lahko javni sistem izgubil, pa je dejala, da za zdaj ocen posledic še ne morejo podati.

»Ampak na vsak način pa vsa ta določila v zakonu trenutno ne povečujejo obsega zdravstvenih storitev, ampak ga bodo omejile. Seveda pa pričakujemo eno prehodno obdobje, tako da se te spremembe na srečo še ne bodo pokazale takoj,« je dodala Beović.

Ustavno sodišče

Glede napovedi o ustavni presoji novele pa je dejala, da je sama zdravniška zbornica ne more vložiti, lahko pa jo vloži reprezentativni sindikat oz. kdorkoli, ki je za to »zainteresiran in prizadet«.

Je pa ocenila, da gre načeloma za poseganje v razpolaganje s prostim časom pri skupini prebivalstva, v tem primeru gre za zdravstvene delavce, zato je po njenem mnenju »tako rekoč dolžnost«, da takšen poseg presodi ustavno sodišče.

Tudi glede določil o neprofitnosti za koncesionarje se po besedah predsednice zdravniške zbornice obeta ustavna presoja. »Tako določilo je že bilo obravnavano na ustavnem sodišču v Sloveniji in je bila enaka določba, kot je sedaj, zavrnjena. Tako da lahko pričakujemo, da se bo to zgodilo ponovno. Seveda pa je pomembno, da če se sprejema vendarle taka zakonodaja, da se omeji razpolaganje z dobički tudi za občinske ali državne zdravstvene institucije,« je še dejala Beovićeva.