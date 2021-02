Bojana Beović: Povsem mogoče je, da bo tudi pri nas treba zaporo poostriti

Bojana Beović opozarja, da je treba ukrepe ne le sprejeti, ampak jih tudi izvajati. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Šest tednov bi bilo dovolj ... teoretično

Zaradi izboljšanja epidemiološke slike in prehoda v oranžno fazo je vlada v četrtek sporočila sproščanje nekaterih ukrepov. Ob tem pa velja opozorilo, da je epidemiološka slika še vedno zaskrbljujoča, še bolj pa pojavljanje novih, bolj nalezljivih različic virusa po Evropi, poleg britanske je skrb vzbujajoča še prisotnost južnoafriške različice. Številni opozarjajo, da je tretji val pravzaprav že tu.V zadnjih mesecih je bilo večkrat slišati, da nas čaka nova realnost, v kateri se bomo morali naučiti živeti z novim koronavirusom. Nemška virologinja, svetovalka kanclerkein članica inciative No Covid, ki ne verjamejo, da lahko živimo z virusom, sploh sedaj, ko se pojavljajo nove različice, meni da bi bilo šest tednov popolne in stroge ustavitve javnega življenja dovolj za tolikšno zmanjšanje prisotnosti virusa v populaciji, da bi nato lahko živeli skoraj povsem normalno. Meni tudi, da cepljenje ne bo dovolj pomembno prispevalo k ustavljanju virusa zaradi premajhne oz. prepočasne dobave cepiva za vse in tudi zaradi razliničnih različic virusa.Po drugi strani pa je mikrobiolog, svetovalec predsednice Evropske komisijemnenja, da bi se zaradi cepiva proti covidu 19 življenje moralo nadaljevati bolj normalno, da pa bodo morale naše družbe še naprej razmišljati kot družbe s covidom, saj da gre pričakovati nove izbruhe epidemije.Bi bila šesttedenska (ali pa kak teden, dva) dlje trajajoča popolna ustavitev javnega življenja dovolj, da bi povsem izkoreninili virus oz. ustavili njegovo prenašanje med ljudmi, ali pa se bomo morali res naučiti živeti s tem, da se življenje ne bo nikoli več povsem vrnilo v normalo, kakršno smo poznali še pred enim letom, smo povprašali. »Popolna zapora, ki bi izkoreninila virus, ni možna, saj bi bilo tako treba zapreti vse države naenkrat, to je le teorija. Uspešna je bila npr. Nova Zelandija, ker je otok in zelo skrbi za to, da okužb ne uvozi,« odgovarja vodja svetovalne skupine za covid 19 na ministrstvu za zdravje.»Teoretično bi bilo šest tednov popolne zapore dovolj, morda celo manj. Naša izkušnja pa kaže, da seveda ne gre samo za zaporo, ampak za dejansko izvedbo zapore. Glede na potencial nekaterih novih variant je čisto možno, da bo tudi pri nas potrebno zaporo poostriti, če bomo imeli spet strm porast okužb, podobno kot so to uspešno naredili Angleži,« je še dodala.Kakšna bi bila lahko naša nova realnost, nas čaka nenehno prehajanje med različnimi fazami ukrepov, močno omejeno potovanje v tujino … ali pa »le« nošnja mask na zaprtih javnih prostorih in razkuževanje ter socialna distanca? »Samo nošenje mask, tudi to ni nikoli čisto dosledno, je očitno premalo. Učinkovito obvladamo epidemijo s kombinacijo ukrepov,« je odgovorila.Bolj normalno življenje Beovićeva pričakuje, ko bo precepljenih 70 do 80 odstotkov ljudi, a je do takrat glede na razpoložljivost cepiva še dolgo.