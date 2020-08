Bojana Beović brez dlake na jeziku o novem koronavirus

Trenutno stanje je zadovoljivo, je trenutne razmere v Sloveniji za Odmeve na RTV Slovenija komentirala vodja strokovne vladne skupine za boj proti covid 19. Opažajo, da ponovno naraščajo vnosi iz tujine, medtem ko se je situacija v državi umirila. Pomembno pa je, tako infektologinja Beovićeva, da smo trenutno v razmerah, ki jih zmore terenska epidemiološka služba.Jeseni pričakujejo več različnih obolenj dihal, viroz, in takrat bo moralo biti testiranje zelo intenzivno, da se bo našlo bolnike s covid 19 in se jih bo ustrezno zamejavalo. Še posebeno intenziven pristop bo potreben ob začetku šole. Beovićeva je mnenja, da je ponoven vstop v šole možen, a le, če ima država dobro organizirano službo, ki morebitne izbruhe zamejuje.Kar se tiče zdravila rendisivir, vodja strokovne skupine pravi, da so količine sicer omejene, a da ga vsak bolnik, ki ga potrebuje, tudi dobi.Spregovorila je še o morebitnem cepivu. Po mnenju strokovne skupine in posvetovalne skupine NIJZ bi moralo biti precepljenih okoli 50, morda 60 odstotkov ljudi. Koga cepiti? Tiste, ki so v prvih bojnih vrstah, v zdravstvu, oskrbi starejših, policijo. Sicer pa je to odvisno tudi od tega, pri katerih skupinah bo cepivo bolj učinkovito.