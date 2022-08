Bojan potolkel absolutni rekord med krvodajalci (FOTO)

NK Maribor v sodelovanju z Rdečim križem, vijolično podpornico Mojco Pepelnik in centrom za transfuzijsko medicino pri UKC Maribor že 11 let pripravlja krvodajalsko akcijo Vijolčna kri za vse ljudi. V enajstih letih jo je na sedežu 16-kratnih državnih prvakov v nogometu darovalo že več kot 2000 posameznikov. Na zadnjo akcijo se jih je odzvalo 240. Nekateri so to storili prvič, marsikdo 11., nekateri so bili tam še večkrat. Denimo Bojan Gamse iz Maribora točno 200-krat, kar je absolutni slovenski rekord.

»Krvodajalec sem postal dokaj pozno, šele 1982. leta, ko sem spoznal svojo ženo. Njen svak me je prepričal. Potem pa je to postalo navada,« pravi 62-letnik, ki je star prav toliko kot vijoličasti ponos. »Vsi bi se morali zavedati, da smo tudi mi lahko enkrat na drugi strani, ko bomo nujno potrebovali najpomembnejšo življenjsko tekočino,« dodaja.

Na krvodajalsko akcijo NK Maribor se je pripeljal s kolesom v družbi prijatelja, tudi tega je nagovoril, naj daruje. »Ampak on precej zaostaja za menoj,« se je pošalil, medtem ko je krvavel za soljudi. Iz rok sekretarja Območne organizacije Rdečega križa Slovenije Metoda Dolinška je prejel simbolično kristalno kapljico krvi s še bolj pomenljivo številko 200.

Marcos Tavares, legenda NK Maribor in prve slovenske nogometne lige FOTOGRAFIJE: Marko Pigac

»Gospod Gamse je postal absolutni ambasador naše organizacije,« pravi Dolinšek, ki z Rdečim križem skrbi, da so darovalske akcije nenehno aktualne.

Telo ga samo opomni

Krvodajalstvo postaja kot odvisnost od droge, pravijo mnogi krvodajalci, to potrjuje tudi stroka. »Kri darujem trikrat na leto, včasih sem tudi večkrat,« pojasnjuje dolgoletno navado Gamse: »Mi pa telo, ko nastopi čas tromesečja, to jasno sporoči. Z glavoboli.« Pa ga je strah? »Ne, ne bojim se ničesar. Morda me skrbi, kako bo, ko bom dopolnil 65 let, torej kmalu, ko bom po zakonodaji prenehal biti krvodajalec. Ker to zelo rad počnem.« Gamse, za zanimivost povejmo, da ima krvno skupino 0, je ob prihodu izpod stadiona Ljudski vrt, kjer je bila postavljena improvizirana krvodajalska ambulanta, doživel velik aplavz. V prihodnjih letih si prizadeva preseči znamko 214 darovanj, a se zaveda, da je vse odvisno od telesa. »Če bom lahko nadaljeval tudi po 65. letu, bom zelo vesel.«

Gamse opozarja, da bi se država morala bolj pozorno vesti do krvodajalcev, hkrati pa si želi, da bi jih bilo več med mladimi. »Zdi se mi, da je še vedno premalo mladih ozaveščenih o darovanju, želel bi si jih videti več.«

Še en rekorder

Sicer pa je v Mariboru akcija vedno izjemno dobro obiskana. »Tako je, v preteklosti, ko še nismo imeli najav, je bilo kot v Teksasu,« se začetkov izpred 11 let spominja Mojca Pepelnik, organizatorka krvodajalske akcije Vijolčna kri za vse ljudi, tudi sama jo je darovala že osemkrat. »Dvakrat v ambulanti in šestkrat v Ljudskem vrtu,« pojasnjuje in še retorično vpraša: »Kako bi pa bilo videti, če organizator ne bi bil aktivno vpet v akcijo?« Zadnja leta, ko se kri daruje po najavi in urniku, vse deluje bolj umirjeno, morda precej manj zanimivo za medije.

214-krat jo želi darovati.

Dolgoletni kapetan NK Maribor in rekorder v doseženih zadetkih v prvi ligi in svetovni rekorder v kvalifikacijah za evropska klubska tekmovanja Marcos Tavares je včeraj sedel na stol in daroval kri. »Kri darujem kot človek in še posebno kot kristjan, kjer je točno zapisano, da je treba poskrbeti za soljudi.« Tavares od letos opravlja funkcijo športnega funkcionarja v NK Maribor, krvodajalsko akcijo podpira že vse od začetka in si tudi v prihodnje želi videti veliko ljudi med darovalci.

Metod Dolinšek, sekretar območnega združenja Rdečega križa, s soorganizatorji

Veliko darovalcev pride s svojimi otroki in jih postopoma učijo o pomembnosti takšnih akcij.

Soorganizatorka dogodka Mojca Pepelnik je na stol sedla osemkrat.

Vijolčna kri za vse ljudi je privabila že več kot 2000 darovalcev.